Украина не информировала партнеров о начале Курской операции. Победы готовятся в тишине, если бы не КНДРовцы, россияне не имели бы там успеха, - Сырский

ВСУ остановили контрнаступление российских войск на Курщине, - комендатура

Украина не информировала партнеров о Курской операции на ее начальных стадиях, чтобы не было утечки информации и уговоров "не обострять" ситуацию.

Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сказал в интервью американской газете The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что главная цель операции - отвлечение российских войск и техники, и она была достигнута. По словам Сырского, если бы не было Курской операции, Россия использовала бы эти свои ресурсы для дальнейшего нападения на Украину. Он также отметил, что сосредоточение внимания россиян на территории России помогло спасти жизни украинцев.

"Сначала мы планировали больше рейдовых операций, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория. Она нам нужна была давно",- заявил Сырский.

Кроме того, он отметил, что Украина не сообщала ни одному из своих партнеров, в том числе, и США, о намерении зайти на территорию России, чтобы не допустить утечек информации. Также украинская сторона опасалась призывов "не обострять".

Также читайте: Сырский признал ошибку на Курщине, которая дала россиянам зайти трубой в тыл ВСУ: "Недосмотрели"

"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", тогда, конечно, враг также знает и также готовится", - сказал Сырский, добавив, что "в этот раз мы должны были победить".

"Без северокорейцев они бы вообще не достигли никакого успеха", - констатировал Сырский.

Ранее Сирский отмечал, что Курская операция фактически спасла Покровск и другие направления фронта Донетчины.

КНДР (1259) Александр Сырский (680) Курск (1177)


"Перемоги ******* тишу"...
Ми пам'яиаємо, яка "тиша" передувала вашому контраступу...
Єслі би да каби, сратех бл…
Мемуари починає писати і виправдовуватися - якби не корейці, якби не то, якби не сьо...
Ти краще розкажи, чому здав пуйлу 8 тис. кв.км за час свого головування в ЗСУ?
Чого не стає тобі стабілізувати фронт?
Клепки в голові тобі не стає, засранець.
Через тебе, тепер Україну хочуть ділити і примушують до капітуляції.
Може краще перерізати сухопутний коридор до окупованого Криму?
Тут ти його не переріжеш ..чи ти чужими руками різати хочеш??
Плануєтся Курск-2
Забули про Роботине? Вже "перерізАли"... Нам тоді наші партнери так своєчасно надали допомогу, що кацапи там встигли надійно закопатися в залізо і бетон, а решту замінували.
Тільки про перерізання кричать або тилові пацюки або диванні гниди
Без полного господства в воздухе это будет кровавая афера как и в 2023 году.
Тоді в прорив треба було вводити військи і звільняти Мелітополь, Генічеськ, Токамак. Але один незламнопотужний естрадний лідер забрав всі війска прорива, і видправив їх на інши ділянки своїм потужнонезламним рішенням.
То добре шо вистачило тоді розуму вчасно зупинитись
Звичайно добре. Якщо би був перерізаний сухопутний коридор до Криму, перший етап агрессії кремля пішов би коту під хвіст. Кремлівський фюрер був би дуже сумним. Це жах.
В тебе справки з дурдому немає??я б таким як ти видавав би...до речі можу виписати--я тут одному вже виписував
Тема ментальних розладів для вас дуже близька. Але судячи з тексту таблетки ви вживаєте досить не регулярно. Це погано.
А ти не дивуйся ,ці "диванні патріоти " звикли воювати за чужий рахунок .
Уже різали, краще б не починали.
Тобі кринківської "м'ясорубки " мало ,скільки там наших морпіхів ( і не тільки морпіхів ) поклали ,атепер порозвішували бігборди по Києву " -"Загиблі і зниклі безвісті - не забуті ". Тобі цього мало ,чи хочеться ще якоїсь авантюри ,типу курської ,від наслідків якої тепер цілодобово потерпає Сумщина.
Єслі би да каби, сратех бл…
а скільки успішних операцій спланували саме ви?
якби не
хіт, буть-якого чиновника
"Перемоги ******* тишу"...
Ми пам'яиаємо, яка "тиша" передувала вашому контраступу...
Відволікання кацапських солдатів і техніки а Україна наступала роботами? - оце насипає!
Чуєш ти потужний ... пой на пуцу
Вже на 0 чи тільки доходиш
Якщо пенсіонери теж будуть, то я не проти😀
Ну не роботами, но во время наступления потери были относительно небольшими как для наступающих, из-за внезапности и малого количества неопытных обороняющихся, а так же побежавших роняя лАпти каДыровцев, ВСУ заняли Суджу за считанные недели, после чего перешли в оборону, об которую неся значительные потери 6 мес. бились орки., разрушая не нашу землю а свою. Правда при отходе как и с Авдеевкой снова наше руководство облажалось.

Не то что бы, перед началом операции, нельзя было предугадать появление корейцев и массовое локальное использование дронов на оптоволокне, но у ВСУ не так много вариантов при тех возможностях что есть, при этом нельзя совсем бездействовать и полностью отдавать инициативу врагу, нельзя все просчитать и не решатся на какую то операцию, постоянно говоря - А если... Нужно порой идти на риск. Так что, что бы кто там не говорил, учитывая насколько в неравных условиях ВСУ приходится сражаться, эта операция прошла достаточно успешно, не провалилась в самом начале как на Запорожском направлении два года назад.
Наступ не провалився бо там не було фортифікацій Суровікина а кінці операції кацапи зібрали дофуя дроноводів і поперли розчленивши наших на на дві частини - почався відступ і кинули в гразюці майже всю техніку
Фортификации там были, может и не уровня Суровикина но было видео где их показывали, жаль не найду их сейчас, но они были основательные.
Курська операція загалом є успішною, бо відтягнула ворожі сили від Покровська і Часового Яру, що дозволило їм протриматись більше часу.
Зараз саме час почати ще одну в бік Бєлгорода або Брянська, заодно це відіб'є бажання проводити якісь там "переговори".
Жалко ти гнида ткм не побував..скільки ми там хлопців загубили хоч поцікався
Где можно посмотреть какие были у нас там потери, росботы например пишут 40-70 тыс
а ти учасник? на діванє під Роботино горів ,клоун?
то, плєшивий благає нас повернути курськ в обмін на заес?
нє?
а, чого?
може, тому що курськ це була тупорила авантюра, ні чого крім загибелі українських воїнів не принесла?
"В українському командуванні уточнили, що починаючи з 6 серпня 2024 року, Росія втратила на Курщині 63 172 військовослужбовці вбитими та пораненими, із них близько 4 тисяч - громадяни КНДР. У полон взято 968 російських військових. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, було знищено або пошкоджено 5 607 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема:
199 танків
1045 бойових бронемашин
636 артилерійських систем
17 РСЗВ
15 засобів ППО
1 літак
3 гелікоптери
1 567 БПЛА оперативно-тактичного рівня
2 068 одиниць автотранспорту
56 одиниць спеціальної техніки." https://www.radiosvoboda.org/a/news-kurska-operatsiya-zsu-viyna-henshtab-vtraty/33417416.html Джерело.
Плюс купа знищених самими кацапами своїх же населених пунктів та інфраструктури. Плюс відтягнула кацапські резерви зі східного та південного напрямків. Нічого не принесла, ага.
"В українському командуванні уточнили" - це ж сюди входить і командний склад кварталу95?
Ми в курсі, що вони можуть казати та уточняти.
ти i досі віриш в казки?
А " в українському командуванні не уточнили " скільки м'ясник сирський поклав там наших хлопців і скільки ми там втратили західної техніки ?
Мемуари починає писати і виправдовуватися - якби не корейці, якби не то, якби не сьо...
Ти краще розкажи, чому здав пуйлу 8 тис. кв.км за час свого головування в ЗСУ?
Чого не стає тобі стабілізувати фронт?
Клепки в голові тобі не стає, засранець.
Через тебе, тепер Україну хочуть ділити і примушують до капітуляції.
Чого ти не йдеш у Главкоми? Щось розумієш у військовій науці?
Як мені сказав, одного разу, бойовий офіцер:
- Дать оцінку Главкому я зможу, коли стану хоч командиром бригади!
П.С.
Черпая інформацію з інтернету, лежачі на дівані, дуже легко кляти всіх і за все...
як би не було зельонського в презіках, то і війни такої не було б.
Курська операція це твій і боневтіка прямий про🤬б!!!
Досить тут триндіти про якщо, якби і т.д.😡

Вона чудово продемонструвала бойовий дух і підготовку воїнів ЗСУ, так і вашу з боневтіком повну некомпетентність, як керівників.
півні чні корейці..
в рабсії..
третя світова..
неофіційно..
гібридна третя світова..
Що воно верзе. Перш ніж язиком лапати треба винімати його із дупи зеленого
А, якщо б не Сирський, то ще було б краще.
(не кажу вже про якщо б не зєля)
курська авантюра це відкрита робота на кацапів(знищення підхотовлених бійців і техніки без якої небуть стратегічної цілі)
Так це знищення найкращих підрозділів - це і є стратегічна ціль
Ціль була захопити Курськ, оточити та проголосити КНР. А потім піти на Белгород. В тил оркам на Донбасі.
Ну чому ж зупинились? Пуйло заборонив?
Це на марафоні таке говорили ?Курськ захопити без переваги в повітрі і обмежиними ресурсами в техніці і живій силі таке міг би придумати хіба,шо пацієнт психіатричної лікарні!!!По факту загнали людей і техніку в поле,де кацапи знищили кабами і дронами.
Ти хоч на карту дивився ,Курськ знаходиться за 150 км. від Суджі ,ким і чим ти його б захоплював ,навіщо цю дурню писати.
Союзники Зеле на яйца наступили? Сыр неделю изгаляеться, про потужну курську операцию!
Сирський визнав, що він на Курщині програв не кацапам, а корейцям?
якби не "КНДРівці"?

а якби ще не "шахеди", "іскандери", "кинжали", китайці, кацапи та інша корумпована та тупа провладна і владна срань?
не хотіли мобілізувати 500 тис. , як просив Залужний..,
а всерівно прийдеться..
тільки землі втратили за той час більше..
Хочу напам*ятати тим хто не цікавився історією.
Трішки більше чим сотню років тому москва заграбала Україну руками китайців.
Агаж-дешеве м*ясо взамін на чашку рису.
Хто має бажання той знайде сам.
"якби не" - це у нас такий рівень планування?
Так сирський- етнічний кацап ,так в нього не " якби не" а "авось ,как нибудь ".
Сирський стає схожим на Буданова...багато розмов та обіцянок...
Те що було- то уроки...сумні,з яких треба робити висновки...але де там...☹️
По ходу кто-то чувствует что приближается время непростых вопросов на которые нет ответов.
Як би...як би свині роги....
Якби в 2019 кацапи з олігархами не втюхали нам Зелю, то і війни б не було. Бо Чонгар став би кацапам смертельним перешийком.
