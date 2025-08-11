Украина не информировала партнеров о начале Курской операции. Победы готовятся в тишине, если бы не КНДРовцы, россияне не имели бы там успеха, - Сырский

Украина не информировала партнеров о Курской операции на ее начальных стадиях, чтобы не было утечки информации и уговоров "не обострять" ситуацию.

Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сказал в интервью американской газете The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что главная цель операции - отвлечение российских войск и техники, и она была достигнута. По словам Сырского, если бы не было Курской операции, Россия использовала бы эти свои ресурсы для дальнейшего нападения на Украину. Он также отметил, что сосредоточение внимания россиян на территории России помогло спасти жизни украинцев.

"Сначала мы планировали больше рейдовых операций, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория. Она нам нужна была давно",- заявил Сырский.

Кроме того, он отметил, что Украина не сообщала ни одному из своих партнеров, в том числе, и США, о намерении зайти на территорию России, чтобы не допустить утечек информации. Также украинская сторона опасалась призывов "не обострять".

"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", тогда, конечно, враг также знает и также готовится", - сказал Сырский, добавив, что "в этот раз мы должны были победить".

"Без северокорейцев они бы вообще не достигли никакого успеха", - констатировал Сырский.

Ранее Сирский отмечал, что Курская операция фактически спасла Покровск и другие направления фронта Донетчины.