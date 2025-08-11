Украина не информировала партнеров о начале Курской операции. Победы готовятся в тишине, если бы не КНДРовцы, россияне не имели бы там успеха, - Сырский
Украина не информировала партнеров о Курской операции на ее начальных стадиях, чтобы не было утечки информации и уговоров "не обострять" ситуацию.
Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сказал в интервью американской газете The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что главная цель операции - отвлечение российских войск и техники, и она была достигнута. По словам Сырского, если бы не было Курской операции, Россия использовала бы эти свои ресурсы для дальнейшего нападения на Украину. Он также отметил, что сосредоточение внимания россиян на территории России помогло спасти жизни украинцев.
"Сначала мы планировали больше рейдовых операций, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория. Она нам нужна была давно",- заявил Сырский.
Кроме того, он отметил, что Украина не сообщала ни одному из своих партнеров, в том числе, и США, о намерении зайти на территорию России, чтобы не допустить утечек информации. Также украинская сторона опасалась призывов "не обострять".
"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", тогда, конечно, враг также знает и также готовится", - сказал Сырский, добавив, что "в этот раз мы должны были победить".
"Без северокорейцев они бы вообще не достигли никакого успеха", - констатировал Сырский.
Ранее Сирский отмечал, что Курская операция фактически спасла Покровск и другие направления фронта Донетчины.
хіт, буть-якого чиновника
Ми пам'яиаємо, яка "тиша" передувала вашому контраступу...
Не то что бы, перед началом операции, нельзя было предугадать появление корейцев и массовое локальное использование дронов на оптоволокне, но у ВСУ не так много вариантов при тех возможностях что есть, при этом нельзя совсем бездействовать и полностью отдавать инициативу врагу, нельзя все просчитать и не решатся на какую то операцию, постоянно говоря - А если... Нужно порой идти на риск. Так что, что бы кто там не говорил, учитывая насколько в неравных условиях ВСУ приходится сражаться, эта операция прошла достаточно успешно, не провалилась в самом начале как на Запорожском направлении два года назад.
Зараз саме час почати ще одну в бік Бєлгорода або Брянська, заодно це відіб'є бажання проводити якісь там "переговори".
нє?
а, чого?
може, тому що курськ це була тупорила авантюра, ні чого крім загибелі українських воїнів не принесла?
199 танків
1045 бойових бронемашин
636 артилерійських систем
17 РСЗВ
15 засобів ППО
1 літак
3 гелікоптери
1 567 БПЛА оперативно-тактичного рівня
2 068 одиниць автотранспорту
56 одиниць спеціальної техніки." https://www.radiosvoboda.org/a/news-kurska-operatsiya-zsu-viyna-henshtab-vtraty/33417416.html Джерело.
Плюс купа знищених самими кацапами своїх же населених пунктів та інфраструктури. Плюс відтягнула кацапські резерви зі східного та південного напрямків. Нічого не принесла, ага.
Ми в курсі, що вони можуть казати та уточняти.
Ти краще розкажи, чому здав пуйлу 8 тис. кв.км за час свого головування в ЗСУ?
Чого не стає тобі стабілізувати фронт?
Клепки в голові тобі не стає, засранець.
Через тебе, тепер Україну хочуть ділити і примушують до капітуляції.
Як мені сказав, одного разу, бойовий офіцер:
- Дать оцінку Главкому я зможу, коли стану хоч командиром бригади!
П.С.
Черпая інформацію з інтернету, лежачі на дівані, дуже легко кляти всіх і за все...
Досить тут триндіти про якщо, якби і т.д.😡
Вона чудово продемонструвала бойовий дух і підготовку воїнів ЗСУ, так і вашу з боневтіком повну некомпетентність, як керівників.
в рабсії..
третя світова..
неофіційно..
гібридна третя світова..
(не кажу вже про якщо б не зєля)
а якби ще не "шахеди", "іскандери", "кинжали", китайці, кацапи та інша корумпована та тупа провладна і владна срань?
а всерівно прийдеться..
тільки землі втратили за той час більше..
Трішки більше чим сотню років тому москва заграбала Україну руками китайців.
Агаж-дешеве м*ясо взамін на чашку рису.
Хто має бажання той знайде сам.
Те що було- то уроки...сумні,з яких треба робити висновки...але де там...☹️