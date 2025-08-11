УКР
Україна не інформувала партнерів про початок Курської операції. Перемоги готуються в тиші, якби не КНДРівці, росіяни не мали б там успіху, - Сирський

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Україна не інформувала партнерів про Курську операцію на її початкових стадіях, щоб не було витоку інформації та вмовлянь "не загострювати" ситуацію.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав в інтерв’ю американській газеті The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що головна мета операції - відволікання російських військ і техніки, і вона була досягнута. За  словами Сирського, якби не було Курської операції, Росія використала б ці свої ресурси для подальшого нападу на Україну. Він також зазначив, що зосередження уваги росіян на території Росії допомогло врятувати життя українців.

"Спочатку ми планували більше рейдових операцій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія. Вона нам потрібна була давно",- заявив Сирський.

Окрім того, він зазначив, що Україна не повідомляла жодному зі своїх партнерів, зокрема і США, про намір зайти на територію Росії, щоб не допустити витоків інформації. Також українська сторона побоювалася закликів "не загострювати".

"Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші. Коли створюється або проводиться інформаційна кампанія, і всі кричать: "Дайте мені це, дайте мені те", тоді, звичайно, ворог також знає і також готується", - пояснив Сирський, додавши, що "цього разу ми мали перемогти".

"Без північнокорейців вони б взагалі не досягли жодного успіху", - констатував Сирський.

Раніше Сирський зазначав, що Курська операція фактично врятувала Покровськ та інші напрямки фронту Донеччини. 

+10
"Перемоги ******* тишу"...
Ми пам'яиаємо, яка "тиша" передувала вашому контраступу...
11.08.2025 16:20 Відповісти
+9
Єслі би да каби, сратех бл…
11.08.2025 16:19 Відповісти
+7
Мемуари починає писати і виправдовуватися - якби не корейці, якби не то, якби не сьо...
Ти краще розкажи, чому здав пуйлу 8 тис. кв.км за час свого головування в ЗСУ?
Чого не стає тобі стабілізувати фронт?
Клепки в голові тобі не стає, засранець.
Через тебе, тепер Україну хочуть ділити і примушують до капітуляції.
11.08.2025 16:24 Відповісти
Може краще перерізати сухопутний коридор до окупованого Криму?
11.08.2025 16:16 Відповісти
Тут ти його не переріжеш ..чи ти чужими руками різати хочеш??
11.08.2025 16:27 Відповісти
Плануєтся Курск-2
11.08.2025 16:30 Відповісти
Забули про Роботине? Вже "перерізАли"... Нам тоді наші партнери так своєчасно надали допомогу, що кацапи там встигли надійно закопатися в залізо і бетон, а решту замінували.
11.08.2025 16:30 Відповісти
Тільки про перерізання кричать або тилові пацюки або диванні гниди
11.08.2025 16:33 Відповісти
Без полного господства в воздухе это будет кровавая афера как и в 2023 году.
11.08.2025 17:00 Відповісти
Тоді в прорив треба було вводити військи і звільняти Мелітополь, Генічеськ, Токамак. Але один незламнопотужний естрадний лідер забрав всі війска прорива, і видправив їх на інши ділянки своїм потужнонезламним рішенням.
11.08.2025 16:34 Відповісти
То добре шо вистачило тоді розуму вчасно зупинитись
11.08.2025 16:40 Відповісти
Звичайно добре. Якщо би був перерізаний сухопутний коридор до Криму, перший етап агрессії кремля пішов би коту під хвіст. Кремлівський фюрер був би дуже сумним. Це жах.
11.08.2025 16:48 Відповісти
В тебе справки з дурдому немає??я б таким як ти видавав би...до речі можу виписати--я тут одному вже виписував
11.08.2025 16:50 Відповісти
Тема ментальних розладів для вас дуже близька. Але судячи з тексту таблетки ви вживаєте досить не регулярно. Це погано.
11.08.2025 17:03 Відповісти
Уже різали, краще б не починали.
11.08.2025 16:39 Відповісти
Єслі би да каби, сратех бл…
11.08.2025 16:19 Відповісти
а скільки успішних операцій спланували саме ви?
11.08.2025 16:52 Відповісти
якби не
хіт, буть-якого чиновника
11.08.2025 16:19 Відповісти
"Перемоги ******* тишу"...
Ми пам'яиаємо, яка "тиша" передувала вашому контраступу...
11.08.2025 16:20 Відповісти
Відволікання кацапських солдатів і техніки а Україна наступала роботами? - оце насипає!
11.08.2025 16:22 Відповісти
В України вибору немає, кожен українець від підлітка до пенсіонера буде воювати - або проти орків, або будуть штурмувати Варшаву і Вільнюс вже у складі ворожої армії.
11.08.2025 16:24 Відповісти
Чуєш ти потужний ... пой на пуцу
11.08.2025 16:28 Відповісти
Вже на 0 чи тільки доходиш
11.08.2025 16:40 Відповісти
Якщо пенсіонери теж будуть, то я не проти😀
11.08.2025 16:40 Відповісти
Ну не роботами, но во время наступления потери были относительно небольшими как для наступающих, из-за внезапности и малого количества неопытных обороняющихся, а так же побежавших роняя лАпти каДыровцев, ВСУ заняли Суджу за считанные недели, после чего перешли в оборону, об которую неся значительные потери 6 мес. бились орки., разрушая не нашу землю а свою. Правда при отходе как и с Авдеевкой снова наше руководство облажалось.

Не то что бы, перед началом операции, нельзя было предугадать появление корейцев и массовое локальное использование дронов на оптоволокне, но у ВСУ не так много вариантов при тех возможностях что есть, при этом нельзя совсем бездействовать и полностью отдавать инициативу врагу, нельзя все просчитать и не решатся на какую то операцию, постоянно говоря - А если... Нужно порой идти на риск. Так что, что бы кто там не говорил, учитывая насколько в неравных условиях ВСУ приходится сражаться, эта операция прошла достаточно успешно, не провалилась в самом начале как на Запорожском направлении два года назад.
11.08.2025 16:44 Відповісти
Наступ не провалився бо там не було фортифікацій Суровікина а кінці операції кацапи зібрали дофуя дроноводів і поперли розчленивши наших на на дві частини - почався відступ і кинули в гразюці майже всю техніку
11.08.2025 16:55 Відповісти
Фортификации там были, может и не уровня Суровикина но было видео где их показывали, жаль не найду их сейчас, но они были основательные.
11.08.2025 16:57 Відповісти
Курська операція загалом є успішною, бо відтягнула ворожі сили від Покровська і Часового Яру, що дозволило їм протриматись більше часу.
Зараз саме час почати ще одну в бік Бєлгорода або Брянська, заодно це відіб'є бажання проводити якісь там "переговори".
11.08.2025 16:22 Відповісти
Жалко ти гнида ткм не побував..скільки ми там хлопців загубили хоч поцікався
11.08.2025 16:31 Відповісти
Где можно посмотреть какие были у нас там потери, росботы например пишут 40-70 тыс
11.08.2025 17:11 Відповісти
Попитай учасників ..вони розкажуть
11.08.2025 17:15 Відповісти
то, плєшивий благає нас повернути курськ в обмін на заес?
нє?
а, чого?
може, тому що курськ це була тупорила авантюра, ні чого крім загибелі українських воїнів не принесла?
11.08.2025 16:23 Відповісти
"В українському командуванні уточнили, що починаючи з 6 серпня 2024 року, Росія втратила на Курщині 63 172 військовослужбовці вбитими та пораненими, із них близько 4 тисяч - громадяни КНДР. У полон взято 968 російських військових. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, було знищено або пошкоджено 5 607 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема:
199 танків
1045 бойових бронемашин
636 артилерійських систем
17 РСЗВ
15 засобів ППО
1 літак
3 гелікоптери
1 567 БПЛА оперативно-тактичного рівня
2 068 одиниць автотранспорту
56 одиниць спеціальної техніки." https://www.radiosvoboda.org/a/news-kurska-operatsiya-zsu-viyna-henshtab-vtraty/33417416.html Джерело.
Плюс купа знищених самими кацапами своїх же населених пунктів та інфраструктури. Плюс відтягнула кацапські резерви зі східного та південного напрямків. Нічого не принесла, ага.
11.08.2025 16:42 Відповісти
"В українському командуванні уточнили" - це ж сюди входить і командний склад кварталу95?
Ми в курсі, що вони можуть казати та уточняти.
11.08.2025 16:53 Відповісти
ти i досі віриш в казки?
11.08.2025 16:57 Відповісти
11.08.2025 16:23 Відповісти
Мемуари починає писати і виправдовуватися - якби не корейці, якби не то, якби не сьо...
Ти краще розкажи, чому здав пуйлу 8 тис. кв.км за час свого головування в ЗСУ?
Чого не стає тобі стабілізувати фронт?
Клепки в голові тобі не стає, засранець.
Через тебе, тепер Україну хочуть ділити і примушують до капітуляції.
11.08.2025 16:24 Відповісти
як би не було зельонського в презіках, то і війни такої не було б.
11.08.2025 16:27 Відповісти
Курська операція це твій і боневтіка прямий про🤬б!!!
Досить тут триндіти про якщо, якби і т.д.😡

Вона чудово продемонструвала бойовий дух і підготовку воїнів ЗСУ, так і вашу з боневтіком повну некомпетентність, як керівників.
11.08.2025 16:28 Відповісти
півні чні корейці..
в рабсії..
третя світова..
неофіційно..
гібридна третя світова..
11.08.2025 16:33 Відповісти
11.08.2025 16:34 Відповісти
Що воно верзе. Перш ніж язиком лапати треба винімати його із дупи зеленого
11.08.2025 16:36 Відповісти
А, якщо б не Сирський, то ще було б краще.
(не кажу вже про якщо б не зєля)
11.08.2025 16:37 Відповісти
курська авантюра це відкрита робота на кацапів(знищення підхотовлених бійців і техніки без якої небуть стратегічної цілі)
11.08.2025 16:40 Відповісти
Так це знищення найкращих підрозділів - це і є стратегічна ціль
11.08.2025 16:55 Відповісти
Ціль була захопити Курськ, оточити та проголосити КНР. А потім піти на Белгород. В тил оркам на Донбасі.
11.08.2025 16:58 Відповісти
Ну чому ж зупинились? Пуйло заборонив?
11.08.2025 17:03 Відповісти
Союзники Зеле на яйца наступили? Сыр неделю изгаляеться, про потужну курську операцию!
11.08.2025 16:42 Відповісти
Сирський визнав, що він на Курщині програв не кацапам, а корейцям?
11.08.2025 16:53 Відповісти
якби не "КНДРівці"?

а якби ще не "шахеди", "іскандери", "кинжали", китайці, кацапи та інша корумпована та тупа провладна і владна срань?
11.08.2025 17:00 Відповісти
не хотіли мобілізувати 500 тис. , як просив Залужний..,
а всерівно прийдеться..
тільки землі втратили за той час більше..
11.08.2025 17:12 Відповісти
Хочу напам*ятати тим хто не цікавився історією.
Трішки більше чим сотню років тому москва заграбала Україну руками китайців.
Агаж-дешеве м*ясо взамін на чашку рису.
Хто має бажання той знайде сам.
11.08.2025 17:15 Відповісти
 
 