Україна не інформувала партнерів про початок Курської операції. Перемоги готуються в тиші, якби не КНДРівці, росіяни не мали б там успіху, - Сирський
Україна не інформувала партнерів про Курську операцію на її початкових стадіях, щоб не було витоку інформації та вмовлянь "не загострювати" ситуацію.
Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав в інтерв’ю американській газеті The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що головна мета операції - відволікання російських військ і техніки, і вона була досягнута. За словами Сирського, якби не було Курської операції, Росія використала б ці свої ресурси для подальшого нападу на Україну. Він також зазначив, що зосередження уваги росіян на території Росії допомогло врятувати життя українців.
"Спочатку ми планували більше рейдових операцій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія. Вона нам потрібна була давно",- заявив Сирський.
Окрім того, він зазначив, що Україна не повідомляла жодному зі своїх партнерів, зокрема і США, про намір зайти на територію Росії, щоб не допустити витоків інформації. Також українська сторона побоювалася закликів "не загострювати".
"Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші. Коли створюється або проводиться інформаційна кампанія, і всі кричать: "Дайте мені це, дайте мені те", тоді, звичайно, ворог також знає і також готується", - пояснив Сирський, додавши, що "цього разу ми мали перемогти".
"Без північнокорейців вони б взагалі не досягли жодного успіху", - констатував Сирський.
Раніше Сирський зазначав, що Курська операція фактично врятувала Покровськ та інші напрямки фронту Донеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хіт, буть-якого чиновника
Ми пам'яиаємо, яка "тиша" передувала вашому контраступу...
Не то что бы, перед началом операции, нельзя было предугадать появление корейцев и массовое локальное использование дронов на оптоволокне, но у ВСУ не так много вариантов при тех возможностях что есть, при этом нельзя совсем бездействовать и полностью отдавать инициативу врагу, нельзя все просчитать и не решатся на какую то операцию, постоянно говоря - А если... Нужно порой идти на риск. Так что, что бы кто там не говорил, учитывая насколько в неравных условиях ВСУ приходится сражаться, эта операция прошла достаточно успешно, не провалилась в самом начале как на Запорожском направлении два года назад.
Зараз саме час почати ще одну в бік Бєлгорода або Брянська, заодно це відіб'є бажання проводити якісь там "переговори".
нє?
а, чого?
може, тому що курськ це була тупорила авантюра, ні чого крім загибелі українських воїнів не принесла?
199 танків
1045 бойових бронемашин
636 артилерійських систем
17 РСЗВ
15 засобів ППО
1 літак
3 гелікоптери
1 567 БПЛА оперативно-тактичного рівня
2 068 одиниць автотранспорту
56 одиниць спеціальної техніки." https://www.radiosvoboda.org/a/news-kurska-operatsiya-zsu-viyna-henshtab-vtraty/33417416.html Джерело.
Плюс купа знищених самими кацапами своїх же населених пунктів та інфраструктури. Плюс відтягнула кацапські резерви зі східного та південного напрямків. Нічого не принесла, ага.
Ми в курсі, що вони можуть казати та уточняти.
Ти краще розкажи, чому здав пуйлу 8 тис. кв.км за час свого головування в ЗСУ?
Чого не стає тобі стабілізувати фронт?
Клепки в голові тобі не стає, засранець.
Через тебе, тепер Україну хочуть ділити і примушують до капітуляції.
Досить тут триндіти про якщо, якби і т.д.😡
Вона чудово продемонструвала бойовий дух і підготовку воїнів ЗСУ, так і вашу з боневтіком повну некомпетентність, як керівників.
в рабсії..
третя світова..
неофіційно..
гібридна третя світова..
(не кажу вже про якщо б не зєля)
а якби ще не "шахеди", "іскандери", "кинжали", китайці, кацапи та інша корумпована та тупа провладна і владна срань?
а всерівно прийдеться..
тільки землі втратили за той час більше..
Трішки більше чим сотню років тому москва заграбала Україну руками китайців.
Агаж-дешеве м*ясо взамін на чашку рису.
Хто має бажання той знайде сам.