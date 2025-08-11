Україна не інформувала партнерів про початок Курської операції. Перемоги готуються в тиші, якби не КНДРівці, росіяни не мали б там успіху, - Сирський

Україна не інформувала партнерів про Курську операцію на її початкових стадіях, щоб не було витоку інформації та вмовлянь "не загострювати" ситуацію.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав в інтерв’ю американській газеті The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що головна мета операції - відволікання російських військ і техніки, і вона була досягнута. За словами Сирського, якби не було Курської операції, Росія використала б ці свої ресурси для подальшого нападу на Україну. Він також зазначив, що зосередження уваги росіян на території Росії допомогло врятувати життя українців.

"Спочатку ми планували більше рейдових операцій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія. Вона нам потрібна була давно",- заявив Сирський.

Окрім того, він зазначив, що Україна не повідомляла жодному зі своїх партнерів, зокрема і США, про намір зайти на територію Росії, щоб не допустити витоків інформації. Також українська сторона побоювалася закликів "не загострювати".

"Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші. Коли створюється або проводиться інформаційна кампанія, і всі кричать: "Дайте мені це, дайте мені те", тоді, звичайно, ворог також знає і також готується", - пояснив Сирський, додавши, що "цього разу ми мали перемогти".

"Без північнокорейців вони б взагалі не досягли жодного успіху", - констатував Сирський.

Раніше Сирський зазначав, що Курська операція фактично врятувала Покровськ та інші напрямки фронту Донеччини.