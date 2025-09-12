УКР
Зеленський на Ставці: Наступальна операція РФ на Суми повністю зірвана Силами оборони

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача  12 вересня, зокрема щодо ситуації на фронті та виробництва озброєння.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті й ключових напрямків.

"Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни суттєво зменшили кількість атак на Сумщині, перекидають війська на інші напрямки, - ДПСУ

Сили оборони України продовжують також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

Крім того, на Ставці обговорили ППО, постачання систем, ракет до них.

"Наші потреби, наші наявні ресурси захисту. Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності", - зазначив він.

За словами президента, є хороші показники у виробництві дронів-перехоплювачів. Важливо нарощувати підготовку операторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: обговорили захист критичної інфраструктури та енергетики від російських ударів

"Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу.

Обговорили наші потреби у зброї – наше українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів. Забезпечуємо силу для нашої армії", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25460) ППО (3548) Сумська область (4220) Суми (989) Ставка (161) Сумський район (404) війна в Україні (6137)
На Дніпропетровщину лізуть - чого мовчиш?
показати весь коментар
12.09.2025 20:52 Відповісти
Силам Оборони України щира вдячність шана та повага...
показати весь коментар
12.09.2025 20:54 Відповісти
що курить Генералісімус на Ставці?
Герцеговина Флор чи что-то другоє... ?

.
показати весь коментар
12.09.2025 20:55 Відповісти
Це він ще не курив....
показати весь коментар
12.09.2025 21:10 Відповісти
Ну якщо він Черчіль, то сигару...хоча якщо Фідель Кастро, то теж сигару.
показати весь коментар
12.09.2025 21:10 Відповісти
Оно нюхает.
показати весь коментар
12.09.2025 21:11 Відповісти
все дякуючи найуспішніший курський операції.
і взагалі буба вже 7 Чонгарів розмінував...
показати весь коментар
12.09.2025 20:58 Відповісти
Треба казати правду. Що там на Дніпроперивщині?
показати весь коментар
12.09.2025 21:02 Відповісти
А наступу на курщину не було, нічого про це і говорити.
показати весь коментар
12.09.2025 21:04 Відповісти
Курська авантюра від ішака зазнала повного фіаско. На плечах ЗСУ, під керівництвом верховного ішака, кацапи зайшли та окупували частину сумщини. Але обкурене чмо і надалі у нірвані та намагається переконати усіх у своїй "величності".
показати весь коментар
12.09.2025 21:06 Відповісти
ага, сегодняшние гости киева пообещали опять главнюкувсе что забажае и оно идет брать мацкву, а еще покуримши
показати весь коментар
12.09.2025 21:07 Відповісти
Перемога завдяки міндічу, де нагорода ?
показати весь коментар
12.09.2025 21:08 Відповісти
🇺🇸 Репортер: Мої співчуття з приводу втрати вашого друга Чарлі Кірка. Як ви тримаєтесь?

🤷🏻‍♂️ Трамп: Ось ви бачите всі ці вантажівки. Вони щойно розпочали будівництво нової бальної зали для Білого дому...
показати весь коментар
12.09.2025 21:09 Відповісти
От паскуда,ніяк писка не затулить..
показати весь коментар
12.09.2025 21:13 Відповісти
 
 