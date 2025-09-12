Зеленський на Ставці: Наступальна операція РФ на Суми повністю зірвана Силами оборони

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 12 вересня, зокрема щодо ситуації на фронті та виробництва озброєння.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті й ключових напрямків.

"Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни суттєво зменшили кількість атак на Сумщині, перекидають війська на інші напрямки, - ДПСУ

Сили оборони України продовжують також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

Крім того, на Ставці обговорили ППО, постачання систем, ракет до них.

"Наші потреби, наші наявні ресурси захисту. Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності", - зазначив він.

За словами президента, є хороші показники у виробництві дронів-перехоплювачів. Важливо нарощувати підготовку операторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: обговорили захист критичної інфраструктури та енергетики від російських ударів

"Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу.

Обговорили наші потреби у зброї – наше українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів. Забезпечуємо силу для нашої армії", - додав Зеленський.