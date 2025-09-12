Зеленский на Ставке: Наступательная операция РФ на Сумы полностью сорвана Силами обороны
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 12 сентября, в частности относительно ситуации на фронте и производства вооружения.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, главком Александр Сырский доложил о ситуации на фронте и ключевых направлениях.
"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь", - рассказал Зеленский.
Силы обороны Украины продолжают также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и на Запорожье.
Кроме того, на Ставке обсудили ПВО, поставки систем, ракет к ним.
"Наши потребности, наши имеющиеся ресурсы защиты. Определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативной поставки, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры. Военные, чиновники, дипломаты - у всех собственная часть ответственности", - отметил он.
По словам президента, есть хорошие показатели в производстве дронов-перехватчиков. Важно наращивать подготовку операторов.
"Проанализировали баланс результатов и стоимости наших дипстрайков. Спасибо каждому подразделению за меткость, и особенно в том, что касается российской логистики и топливного комплекса.
Обсудили наши потребности в оружии - наше украинское производство, закупки, помощь партнеров. Обеспечиваем силу для нашей армии", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Герцеговина Флор чи что-то другоє... ?
.
і взагалі буба вже 7 Чонгарів розмінував...
🤷🏻♂️ Трамп: Ось ви бачите всі ці вантажівки. Вони щойно розпочали будівництво нової бальної зали для Білого дому...