Зеленский на Ставке: Наступательная операция РФ на Сумы полностью сорвана Силами обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 12 сентября, в частности относительно ситуации на фронте и производства вооружения.

В частности, главком Александр Сырский доложил о ситуации на фронте и ключевых направлениях.

"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь", - рассказал Зеленский.

Силы обороны Украины продолжают также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и на Запорожье.

Кроме того, на Ставке обсудили ПВО, поставки систем, ракет к ним.

"Наши потребности, наши имеющиеся ресурсы защиты. Определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативной поставки, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры. Военные, чиновники, дипломаты - у всех собственная часть ответственности", - отметил он.

По словам президента, есть хорошие показатели в производстве дронов-перехватчиков. Важно наращивать подготовку операторов.

"Проанализировали баланс результатов и стоимости наших дипстрайков. Спасибо каждому подразделению за меткость, и особенно в том, что касается российской логистики и топливного комплекса.

Обсудили наши потребности в оружии - наше украинское производство, закупки, помощь партнеров. Обеспечиваем силу для нашей армии", - добавил Зеленский.