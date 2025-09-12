РУС
1 176 22

Зеленский на Ставке: Наступательная операция РФ на Сумы полностью сорвана Силами обороны

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 12 сентября, в частности относительно ситуации на фронте и производства вооружения.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, главком Александр Сырский доложил о ситуации на фронте и ключевых направлениях.

"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне существенно уменьшили количество атак на Сумщине, перебрасывают войска на другие направления, - ГПСУ

Силы обороны Украины продолжают также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и на Запорожье.

Кроме того, на Ставке обсудили ПВО, поставки систем, ракет к ним.

"Наши потребности, наши имеющиеся ресурсы защиты. Определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативной поставки, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры. Военные, чиновники, дипломаты - у всех собственная часть ответственности", - отметил он.

По словам президента, есть хорошие показатели в производстве дронов-перехватчиков. Важно наращивать подготовку операторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел Ставку: обсудили защиту критической инфраструктуры и энергетики от российских ударов

"Проанализировали баланс результатов и стоимости наших дипстрайков. Спасибо каждому подразделению за меткость, и особенно в том, что касается российской логистики и топливного комплекса.

Обсудили наши потребности в оружии - наше украинское производство, закупки, помощь партнеров. Обеспечиваем силу для нашей армии", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (21915) ПВО (3103) Сумская область (3660) Сумы (1247) Ставка (152) Сумский район (395) война в Украине (6091)
Топ комментарии
+11
На Дніпропетровщину лізуть - чого мовчиш?
12.09.2025 20:52 Ответить
12.09.2025 20:52 Ответить
+10
Курська авантюра від ішака зазнала повного фіаско. На плечах ЗСУ, під керівництвом верховного ішака, кацапи зайшли та окупували частину сумщини. Але обкурене чмо і надалі у нірвані та намагається переконати усіх у своїй "величності".
12.09.2025 21:06 Ответить
12.09.2025 21:06 Ответить
+3
що курить Генералісімус на Ставці?
Герцеговина Флор чи что-то другоє... ?

.
12.09.2025 20:55 Ответить
12.09.2025 20:55 Ответить
На Дніпропетровщину лізуть - чого мовчиш?
12.09.2025 20:52 Ответить
12.09.2025 20:52 Ответить
Там де пір і мародерство там і нелох
12.09.2025 22:07 Ответить
12.09.2025 22:07 Ответить
Силам Оборони України щира вдячність шана та повага...
12.09.2025 20:54 Ответить
12.09.2025 20:54 Ответить
що курить Генералісімус на Ставці?
Герцеговина Флор чи что-то другоє... ?

.
12.09.2025 20:55 Ответить
12.09.2025 20:55 Ответить
Це він ще не курив....
12.09.2025 21:10 Ответить
12.09.2025 21:10 Ответить
Ну якщо він Черчіль, то сигару...хоча якщо Фідель Кастро, то теж сигару.
12.09.2025 21:10 Ответить
12.09.2025 21:10 Ответить
Оно нюхает.
12.09.2025 21:11 Ответить
12.09.2025 21:11 Ответить
все дякуючи найуспішніший курський операції.
і взагалі буба вже 7 Чонгарів розмінував...
12.09.2025 20:58 Ответить
12.09.2025 20:58 Ответить
Треба казати правду. Що там на Дніпроперивщині?
12.09.2025 21:02 Ответить
12.09.2025 21:02 Ответить
А наступу на курщину не було, нічого про це і говорити.
12.09.2025 21:04 Ответить
12.09.2025 21:04 Ответить
Курська авантюра від ішака зазнала повного фіаско. На плечах ЗСУ, під керівництвом верховного ішака, кацапи зайшли та окупували частину сумщини. Але обкурене чмо і надалі у нірвані та намагається переконати усіх у своїй "величності".
12.09.2025 21:06 Ответить
12.09.2025 21:06 Ответить
Перемога завдяки міндічу, де нагорода ?
12.09.2025 21:08 Ответить
12.09.2025 21:08 Ответить
🇺🇸 Репортер: Мої співчуття з приводу втрати вашого друга Чарлі Кірка. Як ви тримаєтесь?

🤷🏻‍♂️ Трамп: Ось ви бачите всі ці вантажівки. Вони щойно розпочали будівництво нової бальної зали для Білого дому...
12.09.2025 21:09 Ответить
12.09.2025 21:09 Ответить
Оно впадае в состояние прострации. Если б не шпоры от кремлядей, оно бы вообще потерялось, что временами с ним и происходит.
12.09.2025 21:18 Ответить
12.09.2025 21:18 Ответить
От паскуда,ніяк писка не затулить..
12.09.2025 21:13 Ответить
12.09.2025 21:13 Ответить
А наступальна операція ЗСУ на Курськ ким зірвана й які втрати?
12.09.2025 21:27 Ответить
12.09.2025 21:27 Ответить
Правильно... Ні дня без перемоги. Щоб народ не розслаблявся. Курська СВО йде по плану.
12.09.2025 21:33 Ответить
12.09.2025 21:33 Ответить
Оборона Новопавлівського напрямку повністю провалена. Людожери вже в дніпр.області.
12.09.2025 21:48 Ответить
12.09.2025 21:48 Ответить
Як завжди - ЗЄ створив ******* заоади примхи, а потім героїчно доповів про його подолання спільними зусиллями.
12.09.2025 21:52 Ответить
12.09.2025 21:52 Ответить
А ви розумієте, якби цей організм не обрали президентом, він би зараз в росіанському кавеені і різних шоу надалі висміював "тупуватих українців" й Україну?
12.09.2025 21:57 Ответить
12.09.2025 21:57 Ответить
 
 