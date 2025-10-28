УКР
Новини Бої на Сумщині
655 9

Армія РФ на Сумщині та Харківщині виснажена й не може вести наступ. Головний тиск ворога зосереджений на Донеччині, - Зеленський

область,сумська,сумщина

Російські окупанти з усіх сил намагаються досягти просування на різних ділянках фронту, але зазнають серйозних втрат у живій силі та техніці. На Сумщині та Харківщині підрозділи противника перебувають у виснаженому стані й фактично втратили можливість вести активні наступальні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це на закритій зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На Сумщині у них немає сил. Вони потрошечки будуть перекидувати все на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу "продавати" щось президенту Трампу як свої начебто успіхи вони не зможуть", – додав президент.

Попри це, ворог продовжує тероризувати всі українські області. На Сумщині чи не щодня лунають вибухи, окупанти ціляться як в цивільну, так і в критичну інфраструктуру, щоб завдати суттєвої шкоди напередодні зими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ досягають успіхів на Сумщині, використовуючи проти росіян їхню ж тактику, - NYT

Що відбувається на Сумщині

Найбільше обстрілів фіксують у Сумському та Шосткинському районах області. Росіяни обстрілюють десятки громад.  З ранку 27 жовтня до ранку 28 жовтня 2025 року під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області.

За даними ОВА, ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБ. Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Ситуація на фронті за добу 

За добу, 27 жовтня, зафіксовано 218 бойових зіткнень. Ключова точка бойового напруження -  Покровський напрямок, там за добу відбито 79 штурмів росіян. Ворог концентрує зусилля на проривах, але оборона утримує позиції.

На Костянтинівському напрямку ворог намагається прорити оборону, ймовірно, з метою створення плацдарму.

Також зоною підвищеної вразливості  залишається Куп'янський напрямок.

Оборонні сили України утримують позиції, ворог продовжує активні дії на низці напрямків. Ситуація залишається напруженою - кількість обстрілів і атак залишається дуже високою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на Ставці: Наступальна операція РФ на Суми повністю зірвана Силами оборони

Автор: 

Зеленський Володимир (25981) Сумська область (4371)
Ті виснажені вже по Куп"янську бігають - а на Донбасі шо нехай лізуть?
показати весь коментар
28.10.2025 12:05 Відповісти
Спробуйте побігати в броніку з БК і т.д. Звісно виснажені.
показати весь коментар
28.10.2025 12:07 Відповісти
Скільки вони бігають? Тижні зо два мінімум.
Той Куп'янськ ногами за три години вздовж пройти можна.
показати весь коментар
28.10.2025 12:07 Відповісти
Це залізничний вузол - шей на висоті
показати весь коментар
28.10.2025 12:10 Відповісти
Заткнися, ішак позорний
показати весь коментар
28.10.2025 12:05 Відповісти
Такі да, краще жувати, ніж говорити
показати весь коментар
28.10.2025 12:07 Відповісти
Хто мені пояснить.з пропагандистів,політтехнологів, табуна помічників і радників---ТАКІ ВИСТУПИ ПРЕЗИДЕНТА НАРІВНІ ПРЕССЕКРАТАРЯ ЧИ КОРЕСПОДЕНТА_---личать керівнику держави??? ПОЯСНІТЬ мені. Я розумію,що він був артистом на сцені 95 кварталу,але ж зараз він ПРЕЗИДЕНТ,!!!! Ну абрехня ще і приносить не користь,а загибель людей і знищення міст і сіл.
показати весь коментар
28.10.2025 12:16 Відповісти
Что он несёт?Идиот.
показати весь коментар
28.10.2025 13:08 Відповісти
Зеленскій черпає інфу від своїх лизоблюдів радників. Тому це чергова зачитка кимось услужливо написаного папірця, який сподобався Вошдю.
показати весь коментар
28.10.2025 13:16 Відповісти
 
 