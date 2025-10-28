Армія РФ на Сумщині та Харківщині виснажена й не може вести наступ. Головний тиск ворога зосереджений на Донеччині, - Зеленський

Російські окупанти з усіх сил намагаються досягти просування на різних ділянках фронту, але зазнають серйозних втрат у живій силі та техніці. На Сумщині та Харківщині підрозділи противника перебувають у виснаженому стані й фактично втратили можливість вести активні наступальні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це на закритій зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На Сумщині у них немає сил. Вони потрошечки будуть перекидувати все на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу "продавати" щось президенту Трампу як свої начебто успіхи вони не зможуть", – додав президент.

Попри це, ворог продовжує тероризувати всі українські області. На Сумщині чи не щодня лунають вибухи, окупанти ціляться як в цивільну, так і в критичну інфраструктуру, щоб завдати суттєвої шкоди напередодні зими.

Що відбувається на Сумщині

Найбільше обстрілів фіксують у Сумському та Шосткинському районах області. Росіяни обстрілюють десятки громад. З ранку 27 жовтня до ранку 28 жовтня 2025 року під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області.

За даними ОВА, ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБ. Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Ситуація на фронті за добу

За добу, 27 жовтня, зафіксовано 218 бойових зіткнень. Ключова точка бойового напруження - Покровський напрямок, там за добу відбито 79 штурмів росіян. Ворог концентрує зусилля на проривах, але оборона утримує позиції.

На Костянтинівському напрямку ворог намагається прорити оборону, ймовірно, з метою створення плацдарму.

Також зоною підвищеної вразливості залишається Куп'янський напрямок.

Оборонні сили України утримують позиції, ворог продовжує активні дії на низці напрямків. Ситуація залишається напруженою - кількість обстрілів і атак залишається дуже високою.

