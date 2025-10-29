Обстріли Сумщини: поранено трьох мирних жителів, пошкоджено понад десяток будинків
Протягом доби з 28 на 29 жовтня російські війська 96 разів обстріляли територію Сумщини, атакувавши 40 населених пунктів у 14 громадах. Найбільше постраждали Сумський і Шосткинський райони.
Внаслідок російських обстрілів території області є поранені серед мирних жителів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Поранені серед цивільних
Унаслідок ударів постраждали троє людей:
- в Есманській громаді - 50-річний чоловік і 54-річна жінка поранені після удару FPV-дрона;
- у Великописарівській громаді - 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника.
Обстріли та руйнування
Під ударами опинилися громади: Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Шосткинська, Великописарівська, Путивльська та Новослобідська.
Ворог застосовував керовані авіабомби (15 ударів), FPV-дрони, до 10 інших безпілотників та 15 скидань ВОГ із дронів.
Найбільше руйнувань зафіксовано у Великописарівській громаді — пошкоджено:
-
2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків;
-
5 гаражів;
-
3 автомобілі;
-
один житловий будинок зруйновано повністю.
В Есманській громаді пошкоджено приватне авто, у Середино-Будській — цивільний об’єкт інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війська РФ посилюють обстріли прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль