Обстріли Сумщини: поранено трьох мирних жителів, пошкоджено понад десяток будинків

Протягом доби з 28 на 29 жовтня російські війська 96 разів обстріляли територію Сумщини, атакувавши 40 населених пунктів у 14 громадах. Найбільше постраждали Сумський і Шосткинський райони.

Внаслідок російських обстрілів території області є поранені серед мирних жителів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Поранені серед цивільних

Унаслідок ударів постраждали троє людей:

в Есманській громаді - 50-річний чоловік і 54-річна жінка поранені після удару FPV-дрона;

у Великописарівській громаді - 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Обстріли та руйнування

Під ударами опинилися громади: Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Шосткинська, Великописарівська, Путивльська та Новослобідська.

Ворог застосовував керовані авіабомби (15 ударів), FPV-дрони, до 10 інших безпілотників та 15 скидань ВОГ із дронів.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Великописарівській громаді — пошкоджено:

2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків;

5 гаражів;

3 автомобілі;

один житловий будинок зруйновано повністю.

В Есманській громаді пошкоджено приватне авто, у Середино-Будській — цивільний об’єкт інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.

