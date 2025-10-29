Росіяни обстріляли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 3 - поранені, пошкоджені будинки й автівки

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені, під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Софіївка, Дніпровське, Понятівка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Новорайськ, Милове, Качкарівка, Дудчани, Ольгівка, Вірівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Миколаївка, Токарівка, Мала Олександрівка, Первомайське, Безводне, Білоусове, Нова Шестірня, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Пошкоджено:

7 багатоповерхових будинків;

7 приватних осель;

адмінбудівлі, гараж, кілька автомобілів;

газопровід, у якому стався витік газу — його вже перекрито, загроз пожежі немає.

Є загиблі та поранені

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

