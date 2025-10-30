РФ атаковала Сумы: удар по АЗС, есть пострадавшие. ФОТО

Российские захватчики нанесли удар по Сумам, под обстрел попала гражданская инфраструктура в Заречном районе города.

об этом сообщил руководитель аппарата Сумской ОГА Игорь Кальченко.

"Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы", - отметил он, добавив, что все последствия вражеской атаки уточняются.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что враг нанес удар по автозаправочной станции.

Около 11:15 зафиксировано попадание БПЛА, предварительно типа Италмас, по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - отметил Кобзарь.

Также повреждены два автомобиля. На месте происшествия работают спасатели, медики и другие службы.

Сутки в Сумской области

За прошедшие сутки войска РФ осуществили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 24 населенных пункта.

Враг атаковал общины различными видами вооружения - авиабомбами, дронами, артиллерией, минометами и гранатометами:

В Сумах повреждены 7 домов для отдыха.

В Краснопольской громаде повреждено здание лицея.

В Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом.

