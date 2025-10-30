РФ атаковала Сумы: удар по АЗС, есть пострадавшие. ФОТО
Российские захватчики нанесли удар по Сумам, под обстрел попала гражданская инфраструктура в Заречном районе города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель аппарата Сумской ОГА Игорь Кальченко.
"Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы", - отметил он, добавив, что все последствия вражеской атаки уточняются.
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что враг нанес удар по автозаправочной станции.
Около 11:15 зафиксировано попадание БПЛА, предварительно типа Италмас, по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - отметил Кобзарь.
Также повреждены два автомобиля. На месте происшествия работают спасатели, медики и другие службы.
Сутки в Сумской области
За прошедшие сутки войска РФ осуществили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 24 населенных пункта.
Враг атаковал общины различными видами вооружения - авиабомбами, дронами, артиллерией, минометами и гранатометами:
- В Сумах повреждены 7 домов для отдыха.
- В Краснопольской громаде повреждено здание лицея.
- В Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом.
