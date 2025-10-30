1 008 3
Рашисты нанесли удар из РСЗО по Славянску. Три человека погибли. ВИДЕО+ФОТО
Российские оккупанты атаковали Славянск в Донецкой области из РСЗО, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 10:00 оккупанты дважды ударили из РСЗО по городу.
"Мкр-н Лесной, ул. Олимпийская и 95-й бригады. Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили", - говорится в сообщении.
Погибшие
Три человека погибли в результате вражеского удара.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фома фоммич #577697
показать весь комментарий30.10.2025 12:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Михаил Грушевский
показать весь комментарий30.10.2025 12:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yuri I #427530
показать весь комментарий30.10.2025 12:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль