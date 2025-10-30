РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Обстрел Славянска
1 008 3

Рашисты нанесли удар из РСЗО по Славянску. Три человека погибли. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты атаковали Славянск в Донецкой области из РСЗО, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Около 10:00 оккупанты дважды ударили из РСЗО по городу.

"Мкр-н Лесной, ул. Олимпийская и 95-й бригады. Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили", - говорится в сообщении.

Обстрел Слов'янськ 30 жовтня. Три людини загинули

Читайте также: Враг пытается закрепиться в восточной и северной части Покровска. Ситуация сложная, - DeepState

Погибшие

Три человека погибли в результате вражеского удара.

Читайте: 705 воздушных целей по Украине: ПВО сбила 623 дрона и ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстрел Славянска 30 октября. Три человека погибли

Автор: 

обстрел (30244) Донецкая область (11129) Краматорский район (802) Славянск (2674)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На славянск спустилась карма. Никто не забыл, Как именно со Славянска, полковник КГБ стрелков начал войну с Украиной. именно Славянск его поддержал. Жители Славянска перекрывали дорогу нашим военным. Прошло 11 лет, коцепня их отблагодарила
показать весь комментарий
30.10.2025 12:26 Ответить
Більшість на сході і півдні всі 35 років рукоплескали комуністам, регіоналам, опзж, шаріям і іншій п...здоті. Тому погоджуюсь, спрацював Закон Всесвіт і він тепер їм дає те, що там більшість так палко бажала.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:53 Ответить
А коли ******* по Львову чи Києву це теж карма?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:57 Ответить
 
 