Рашисты нанесли удар из РСЗО по Славянску. Три человека погибли. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты атаковали Славянск в Донецкой области из РСЗО, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Около 10:00 оккупанты дважды ударили из РСЗО по городу.

"Мкр-н Лесной, ул. Олимпийская и 95-й бригады. Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили", - говорится в сообщении.

Погибшие

Три человека погибли в результате вражеского удара.

