Рашисти вдарили із РСЗВ по Слов’янську. Три людини загинули. ВІДЕО+ФОТО
Російські окупанти атакували Слов'янськ на Донеччині із РСЗВ, внаслідок чого є загиблі.
Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 10:00 окупанти двічі вдарили із РСЗВ по місту.
"Мкр-н Лісний, вул. Олімпійська та 95-ї бригади. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки", - йдеться в повідомленні.
Загиблі
Три людини загинули внаслідок ворожого удару.
