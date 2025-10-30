УКР
Новини Обстріл Слов’янська
1 669 5

Рашисти вдарили із РСЗВ по Слов’янську. Три людини загинули. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти атакували Слов'янськ на Донеччині із РСЗВ, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Близько 10:00 окупанти двічі вдарили із РСЗВ по місту.

"Мкр-н Лісний, вул. Олімпійська та 95-ї бригади. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Слов'янськ 30 жовтня. Три людини загинули

Читайте також: Ворог намагається закріпитися у східній та північній частині Покровська. Ситуація складна, - DeepState

Загиблі

Три людини загинули внаслідок ворожого удару.

Читайте: 705 повітряних цілей по Україні: ППО збила 623 дрони та ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл Слов’янськ 30 жовтня. Три людини загинули

 

обстріл (31591) Донецька область (9959) Краматорський район (811) Слов’янськ (702)
На славянск спустилась карма. Никто не забыл, Как именно со Славянска, полковник КГБ стрелков начал войну с Украиной. именно Славянск его поддержал. Жители Славянска перекрывали дорогу нашим военным. Прошло 11 лет, коцепня их отблагодарила

30.10.2025 12:26 Відповісти
Більшість на сході і півдні всі 35 років рукоплескали комуністам, регіоналам, опзж, шаріям і іншій п...здоті. Тому погоджуюсь, спрацював Закон Всесвіт і він тепер їм дає те, що там більшість так палко бажала.

30.10.2025 12:53 Відповісти
А коли ******* по Львову чи Києву це теж карма?

30.10.2025 12:57 Відповісти
Ні. Київ та Львів не підтримували рашистів у 2014 так масово як у Слов'янску.

30.10.2025 14:00 Відповісти
Тобто коли по Слов`янську то це карма, а коли по Львову - то це просто так.

30.10.2025 14:16 Відповісти
 
 