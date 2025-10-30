УКР
705 повітряних цілей по Україні: ППО збила 623 дрони та ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 30 жовтня ворог  завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

У повітряному просторі радіотехнічні війська України виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). Зокрема:

  • 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим);
  • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижегородської області);
  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської області);
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезької області);
  • 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області);
  • 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (з акваторії Чорного моря);
  • 1 керованої авіаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. У більшості регіонів - аварійні відключення

Результат роботи ППО станом на 11:30

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

  • 592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 7 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 крилату ракету Іскандер-К;
  • 21 крилатих ракет Х-101;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється", - повідомили у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Україну понад 650 БпЛА та більш ніж пів сотнею ракет: дві людини загинули. Десятки постраждалих, - Зеленський

Повітряні сили про роботу ППО 30 жовтня

Автор: 

крилаті ракети (1100) обстріл (31591) ППО (3677) ракети (4251) Повітряні сили (3106) балістичні ракети (492)
Топ коментарі
+6
"Самольоти лєтять, будем бамбіть!" - нє лох.
Тьфу, ***!
показати весь коментар
30.10.2025 13:16 Відповісти
+4
показати весь коментар
30.10.2025 12:16 Відповісти
+2
не треба було ЗЄлі брехати людям.

тепер йому ота летюча брехлива срань летить обраткою бумерангом

.
показати весь коментар
30.10.2025 13:31 Відповісти
88% збито
показати весь коментар
30.10.2025 12:15 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2025 12:16 Відповісти
Не набридло?
показати весь коментар
30.10.2025 12:39 Відповісти
Свинособака свіженька..
показати весь коментар
30.10.2025 13:18 Відповісти
⚡️ Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, - Міненерго
показати весь коментар
30.10.2025 12:20 Відповісти
схоже всі енерго об'єкти захищені
показати весь коментар
30.10.2025 12:22 Відповісти
Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України. Джерело: https://censor.net/ua/n3582455==================Прямі влучання,прямі...
показати весь коментар
30.10.2025 13:17 Відповісти
Масована атака РФ: понад 700 населених пунктів без світла, тривають відновлювальні роботи - Міненерго Джерело: https://censor.net/ua/n3582475====Юрик,ти або блажений,або телепень..
показати весь коментар
30.10.2025 13:46 Відповісти
"Самольоти лєтять, будем бамбіть!" - нє лох.
Тьфу, ***!
показати весь коментар
30.10.2025 13:16 Відповісти
 
 