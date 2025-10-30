705 повітряних цілей по Україні: ППО збила 623 дрони та ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

У повітряному просторі радіотехнічні війська України виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). Зокрема:

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижегородської області);

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської області);

8 крилатих ракет "Калібр";

2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезької області);

30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області);

2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (з акваторії Чорного моря);

1 керованої авіаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря).

Результат роботи ППО станом на 11:30

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

7 крилатих ракет "Калібр";

1 крилату ракету Іскандер-К;

21 крилатих ракет Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється", - повідомили у Повітряних силах.

