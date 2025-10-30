705 повітряних цілей по Україні: ППО збила 623 дрони та ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.
У повітряному просторі радіотехнічні війська України виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). Зокрема:
- 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим);
- 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижегородської області);
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської області);
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезької області);
- 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області);
- 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (з акваторії Чорного моря);
- 1 керованої авіаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря).
Результат роботи ППО станом на 11:30
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:
- 592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 7 крилатих ракет "Калібр";
- 1 крилату ракету Іскандер-К;
- 21 крилатих ракет Х-101;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
"Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється", - повідомили у Повітряних силах.
тепер йому ота летюча брехлива срань летить обраткою бумерангом
.
Тьфу, ***!