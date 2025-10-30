705 воздушных целей по Украине: ПВО сбила 623 дрона и ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 30 октября враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
В воздушном пространстве радиотехнические войска Украины обнаружили 705 средств воздушного нападения – 52 ракеты (9 из них – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов (около 400 из них – "шахиды"). В частности:
- 653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым);
- 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижегородской области);
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской области);
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежской области);
- 30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской области);
- 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);
- 1 управляемой авиационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря).
Результат работы ПВО по состоянию на 11:30
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушные цели:
- 592 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 7 крылатых ракет "Калибр";
- 1 крылатая ракета Искандер-К;
- 21 крылатых ракет Х-101;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
"На данный момент зафиксировано прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеские ракеты (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется", - сообщили в Воздушных силах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль