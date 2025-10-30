РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
1 523 5

705 воздушных целей по Украине: ПВО сбила 623 дрона и ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 30 октября враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

В воздушном пространстве радиотехнические войска Украины обнаружили 705 средств воздушного нападения – 52 ракеты (9 из них – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов (около 400 из них – "шахиды"). В частности:

  • 653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым);
  • 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижегородской области);
  • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской области);
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежской области);
  • 30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской области);
  • 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);
  • 1 управляемой авиационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В большинстве регионов – аварийные отключения

Результат работы ПВО по состоянию на 11:30

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушные цели:

  • 592 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 7 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 крылатая ракета Искандер-К;
  • 21 крылатых ракет Х-101;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

"На данный момент зафиксировано прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеские ракеты (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется", - сообщили в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Украину более чем 650 БПЛА и более чем полусотней ракет: два человека погибли. Десятки пострадавших, - Зеленский

Воздушные силы о работе ПВО 30 октября

Автор: 

крылатые ракеты (909) обстрел (30244) ПВО (3227) ракеты (3786) Воздушные силы (2764) баллистические ракеты (460)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
88% збито
показать весь комментарий
30.10.2025 12:15 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 12:16 Ответить
Не набридло?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:39 Ответить
⚡️ Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, - Міненерго
показать весь комментарий
30.10.2025 12:20 Ответить
схоже всі енерго об'єкти захищені
показать весь комментарий
30.10.2025 12:22 Ответить
 
 