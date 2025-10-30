705 воздушных целей по Украине: ПВО сбила 623 дрона и ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 30 октября враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

В воздушном пространстве радиотехнические войска Украины обнаружили 705 средств воздушного нападения – 52 ракеты (9 из них – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов (около 400 из них – "шахиды"). В частности:

653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым);

4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижегородской области);

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской области);

8 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежской области);

30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской области);

2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);

1 управляемой авиационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря).

Результат работы ПВО по состоянию на 11:30

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушные цели:

592 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

7 крылатых ракет "Калибр";

1 крылатая ракета Искандер-К;

21 крылатых ракет Х-101;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

"На данный момент зафиксировано прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеские ракеты (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется", - сообщили в Воздушных силах.

