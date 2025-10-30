РФ атакувала Суми: удар по АЗС, чотири людини дістали поранення (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські загарбники завдали удару по Сумах, під обстріл потрапила цивільна інфраструктура у Зарічному районі міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.
"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють екстрені служби", - зазначив він, додавши, що всі наслідки ворожої атаки уточнюються.
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що ворог вдарив по автозаправній станції.
Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу Італмас, по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей", - зазначив Кобзар.
Також пошкоджено два автомобілі. На місці події працюють рятувальники, медики та інші служби.
Доба на Сумщині
Упродовж минулої доби війська РФ здійснили 29 обстрілів території Сумської області. Під вогнем опинилися 24 населені пункти.
Ворог атакував громади різними видами озброєння - авіабомбами, дронами, артилерією, мінометами та гранатометами:
- У Сумах пошкоджено 7 будинків для відпочинку.
- У Краснопільській громаді пошкоджено будівлю ліцею.
- У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль