РФ атакувала Суми: удар по АЗС, чотири людини дістали поранення (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по Сумах, під обстріл потрапила цивільна інфраструктура у Зарічному районі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють екстрені служби", - зазначив він, додавши, що всі наслідки ворожої атаки уточнюються.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що ворог вдарив по автозаправній станції.

Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу Італмас, по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей", - зазначив Кобзар.

Також пошкоджено два автомобілі. На місці події працюють рятувальники, медики та інші служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили із РСЗВ по Слов’янську. Три людини загинули. ВІДЕО+ФОТО

















Доба на Сумщині

Упродовж минулої доби війська РФ здійснили 29 обстрілів території Сумської області. Під вогнем опинилися 24 населені пункти.

Ворог атакував громади різними видами озброєння - авіабомбами, дронами, артилерією, мінометами та гранатометами:

У Сумах пошкоджено 7 будинків для відпочинку.

У Краснопільській громаді пошкоджено будівлю ліцею.

У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масований удар РФ: на Львівщині пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури