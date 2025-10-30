УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9921 відвідувач онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
1 491 2

Масований удар РФ: на Львівщині пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури

Масований удар по ЛЬвівщині

Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в ніч на 30 жовтня, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і на Львівщині, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії.

Місцеві власті закликають громадян використовувати електроенергію ощадливо, якщо наразі вона є доступною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по Добротворській ТЕС на Львівщині: пошкоджена критична інфраструктура

Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну може чекати "катастрофічна" зима. 60% газової інфраструктури пошкоджено, - Bild

Автор: 

обстріл (31591) Львівська область (2614)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вся країна під кацапнявими ударами - нема східних і нема західних...
вся Україна!
показати весь коментар
30.10.2025 10:50 Відповісти
це https://t.me/kozytskyy_maksym_official/25516 повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

зельоне ОВА існує повідомляти )))...а також узурпуати місцеву вибрану народом владу
показати весь коментар
30.10.2025 11:35 Відповісти
 
 