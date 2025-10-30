Масований удар РФ: на Львівщині пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури
Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в ніч на 30 жовтня, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
Через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і на Львівщині, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії.
Місцеві власті закликають громадян використовувати електроенергію ощадливо, якщо наразі вона є доступною.
Нічний обстріл 30 жовтня
У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.
У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".
За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.
