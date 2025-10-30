Массированный удар РФ: на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры

В результате комбинированного воздушно-ракетного удара, который произошел в ночь на 30 октября, во Львовской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

Из-за последствий атаки по Украине во всех областях, в том числе и во Львовской области, пришлось ввести графики почасовых отключений электроэнергии.

Местные власти призывают граждан использовать электроэнергию экономно, если она пока доступна.

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.

