Массированный удар РФ: на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры
В результате комбинированного воздушно-ракетного удара, который произошел в ночь на 30 октября, во Львовской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.
Из-за последствий атаки по Украине во всех областях, в том числе и во Львовской области, пришлось ввести графики почасовых отключений электроэнергии.
Местные власти призывают граждан использовать электроэнергию экономно, если она пока доступна.
Ночной обстрел 30 октября
В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.
Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".
По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.
