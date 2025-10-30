РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10030 посетителей онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 164 2

Массированный удар РФ: на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры

Массированный удар по Львовской области

В результате комбинированного воздушно-ракетного удара, который произошел в ночь на 30 октября, во Львовской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

Из-за последствий атаки по Украине во всех областях, в том числе и во Львовской области, пришлось ввести графики почасовых отключений электроэнергии.

Местные власти призывают граждан использовать электроэнергию экономно, если она пока доступна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по Добротворской ТЭС на Львовщине: повреждена критическая инфраструктура

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину может ждать "катастрофическая" зима. 60% газовой инфраструктуры повреждено, - Bild

Автор: 

обстрел (30244) Львовская область (3067)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вся країна під кацапнявими ударами - нема східних і нема західних...
вся Україна!
показать весь комментарий
30.10.2025 10:50 Ответить
це https://t.me/kozytskyy_maksym_official/25516 повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

зельоне ОВА існує повідомляти )))...а також узурпуати місцеву вибрану народом владу
показать весь комментарий
30.10.2025 11:35 Ответить
 
 