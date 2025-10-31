Ворог з початку року завдав по Сумам 543 удари: 72 загиблих, сотні поранених

З початку 2025 року російські війська завдали по Сумській громаді 543 удари з різних видів озброєння. Унаслідок атак загинули 72 людини, ще 434 отримали поранення.

Зазначається, що кількість атак у поточному році вже у чотири рази перевищила показник за весь минулий рік.

Чим била РФ по Сумах

ударні дрони - 455

керовані авіабомби - 38

обстріли з РСЗВ - 28

ракетні удари - 16

артилерійські удари - 6

Наймасовішим був серпень - 111 атак за місяць.

"Загинули 72 сумчанина, ще 434 отримали поранення. Кожна ця цифра -життя, біль і непоправна втрата для громади", - наголосив перший заступник начальника Сумської МВА Геннадій Дем’яненко.

Наслідки ударів

Під обстрілами щодня перебувають адмінбудівлі, лікарні, освітні заклади, комунальні й енергетичні об’єкти, транспорт та бізнес.

Пошкоджено:

303 нежитлові будівлі, з них 27 зруйновано повністю

494 житлові будинки, з них 25 - знищені

245 багатоповерхівок зазнали руйнувань.

