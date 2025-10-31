УКР
Ворог з початку року завдав по Сумам 543 удари: 72 загиблих, сотні поранених

У Сумах внаслідок атаки керованими авіабомбами поранено чоловіка, пошкоджено будинки

З початку 2025 року російські війська завдали по Сумській громаді 543 удари з різних видів озброєння. Унаслідок атак загинули 72 людини, ще 434 отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОВА.

Зазначається,  що кількість атак у поточному році вже у чотири рази перевищила показник за весь минулий рік.

Чим била РФ по Сумах

  • ударні дрони - 455

  • керовані авіабомби - 38

  • обстріли з РСЗВ - 28

  • ракетні удари - 16

  • артилерійські удари - 6

Наймасовішим був серпень - 111 атак за місяць.

"Загинули 72 сумчанина, ще 434 отримали поранення. Кожна ця цифра -життя, біль і непоправна втрата для громади", - наголосив перший заступник начальника Сумської МВА Геннадій Дем’яненко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Суми: є влучання та поранені (оновлено)

Наслідки ударів

Під обстрілами щодня перебувають адмінбудівлі, лікарні, освітні заклади, комунальні й енергетичні об’єкти, транспорт та бізнес.

Пошкоджено:

  • 303 нежитлові будівлі, з них 27 зруйновано повністю

  • 494 житлові будинки, з них 25 - знищені

  • 245 багатоповерхівок зазнали руйнувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Суми: удар по АЗС, чотири людини дістали поранення (оновлено). ФОТОрепортаж

