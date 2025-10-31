Ворог з початку року завдав по Сумам 543 удари: 72 загиблих, сотні поранених
З початку 2025 року російські війська завдали по Сумській громаді 543 удари з різних видів озброєння. Унаслідок атак загинули 72 людини, ще 434 отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОВА.
Зазначається, що кількість атак у поточному році вже у чотири рази перевищила показник за весь минулий рік.
Чим била РФ по Сумах
-
ударні дрони - 455
-
керовані авіабомби - 38
-
обстріли з РСЗВ - 28
-
ракетні удари - 16
-
артилерійські удари - 6
Наймасовішим був серпень - 111 атак за місяць.
"Загинули 72 сумчанина, ще 434 отримали поранення. Кожна ця цифра -життя, біль і непоправна втрата для громади", - наголосив перший заступник начальника Сумської МВА Геннадій Дем’яненко.
Наслідки ударів
Під обстрілами щодня перебувають адмінбудівлі, лікарні, освітні заклади, комунальні й енергетичні об’єкти, транспорт та бізнес.
Пошкоджено:
-
303 нежитлові будівлі, з них 27 зруйновано повністю
-
494 житлові будинки, з них 25 - знищені
-
245 багатоповерхівок зазнали руйнувань.
