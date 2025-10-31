Ворог атакував Дніпро та райони Дніпропетровщини дронами та РСЗВ: пожежі локалізовані. ФОТО

Під час нічної атаки на Дніпропетровщину російські дрони та артилерія спричинили займання приватних будинків. Постраждалих немає, пожежі локалізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Ввечері та вночі 30 жовтня російські загарбники завдали ударів по Дніпру, що спричинило пожежі. Рятувальники оперативно загасили вогонь, повідомляють місцеві служби.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по районах

Синельниківщина – агресор застосував БпЛА проти Шахтарської та Покровської громад. Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок, пошкоджено інфраструктуру.

Нікопольщина – під удар потрапили райцентр, Марганець, Покровська та Червоногригорівська громади. Росіяни обстрілювали FPV-дронами, РСЗВ "Град" та артилерією. Ліквідовано займання приватної оселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Обстріли Дніпропетровщини у жовтні

Протягом жовтня 2025 року Дніпропетровська область зазнала низки атак з боку російських військ, унаслідок яких постраждали цивільні, приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

25 жовтня - масована ракетна атака по Нікопольському району. Загинув один рятувальник, ще один отримав поранення. Уражено житлові будинки та магазини, частково пошкоджено інфраструктуру.

26 жовтня - ворог атакував область за допомогою безпілотників. Сили ППО збили щонайменше чотири дрони, частина атак призвела до пошкодження цивільних об’єктів.

29 жовтня - серія атак безпілотників по Синельниківському та Нікопольському районах. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури, є поранені.

Упродовж місяця фіксувалися регулярні удари по Синельниківському та Нікопольському районах, що призводили до відключень світла, пошкодження підприємств та житлових будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог з початку року завдав по Сумам 543 удари: 72 загиблих, сотні поранених





