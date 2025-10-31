Троє загиблих та 9 поранених: наслідки ударів РФ по Запорізькій області
Внаслідок російських ударів по Запорізькій області протягом минулої доби загинули 3 людини, 9 осіб дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Загарбники атакували Запоріжжя, а також Запорізький та Пологівський райони. Всього - 673 удари по 19 населених пунктах.
Удари по Запорізькій області
- РФ завдала 8 ракетних ударів по Запоріжжю;
- 4 авіаційні атаки по Приморському, Оріхову, Новоуспенівці та Залізничному;
- 410 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Успенівку та Малинівку;
- 7 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Малинівку, Успенівку та Преображенку;
- 243 артилерійських удари завдано по території Приморського, Степового, Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Успенівки та Малинівки
Надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль