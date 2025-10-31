УКР
Новини Обстріли Запорізької області
Троє загиблих та 9 поранених: наслідки ударів РФ по Запорізькій області

Наслідки ударів РФ по Запорізькій області. Троє загиблих

Внаслідок російських ударів по Запорізькій області протягом минулої доби загинули 3 людини, 9 осіб дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Загарбники атакували Запоріжжя, а також Запорізький та Пологівський райони. Всього - 673 удари по 19 населених пунктах.

Удари по Запорізькій області

  • РФ завдала 8 ракетних ударів по Запоріжжю;
  • 4 авіаційні атаки по Приморському, Оріхову, Новоуспенівці та Залізничному;
  • 410 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Успенівку та Малинівку;
  • 7 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Малинівку, Успенівку та Преображенку;
  • 243 артилерійських удари завдано по території Приморського, Степового, Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Успенівки та Малинівки

Надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

