Сутки в Черниговской области: дроны РФ повредили клуб, дома и автомобили, - ОВА

В различных районах Черниговской области в результате российских атак ударными дронами повреждены жилые дома, здание клуба и автомобили.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Новгород-Северский район

"В Новгород-Северском районе из-за сброса с БПЛА загорелся дом. Другой населенный пункт враг атаковал FPV-дронами - повреждены здание клуба и автомобиль", - отметил Чаус.

Черниговский район

В Черниговском районе, по его словам, из-за удара беспилотником повреждены окна в жилых домах.

За прошедшие сутки российские войска 49 раз обстреляли населенные пункты области, зафиксировано 83 взрыва.

Также Чаус сообщил, что только по областному центру россияне 30 октября запустили около 20 ударных дронов, однако попаданий по городу не зафиксировано.

