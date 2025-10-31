В Херсонской области в результате вражеских ударов 1 человек погиб и 7 ранены, повреждены дома

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие: под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Софиевка, Станислав, Дудчаны, Берислав, Качкаровка, Белозерка, Томина Балка, Костырка, Новорайск, Высокое, Широкая Балка, Александровка, Дарьевка, Украинка, Чернобаевка, Урожайное, Антоновка, Надднепрянское, Степановка, Садовое, Приднепровское, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Малая Александровка, Каменное, Осокоровка, Давыдов Брод, Ищенко, Твердомедово, Нововоронцовка, Белогорка, Великая Александровка, Казацкое, Бургунка, Веселое, Веровка, Ивановка, Львово, Никольское, Новоалександровка, Одрадокаменка, Червоный Маяк, Янтарное и город Херсон.

Последствия обстрелов Херсонской области

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты испортили фермерское хозяйство, админздание, магазин и частные автомобили.

Раненые и погибшие среди гражданских

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения, из них - 1 ребенок.

