На Херсонщині внаслідок ворожих ударів 1 людина загинула та 7 поранено, пошкоджені будинки

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені та загиблі: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Софіївка, Станіслав, Дудчани, Берислав, Качкарівка, Білозерка, Томина Балка, Костирка, Новорайськ, Високе, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Українка, Чорнобаївка, Урожайне, Антонівка, Наддніпрянське, Степанівка, Садове, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Мала Олександрівка, Кам'яне, Осокорівка, Давидів Брід, Іщенка, Твердомедове, Нововоронцовка, Білогірка, Велика Олександрівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Вірівка, Іванівка, Львове, Микільське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, адмінбудівлю, магазин та приватні автомобілі.

Поранені та загиблі серед цивільних

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Також читайте: Росіяни обстріляли 44 населені пункти Херсонщини: 12 людей поранено, з них - 2 дітей