Новгород-Сиверский ночью подвергся удару БПЛА: повреждены фасады и окна зданий в центре города. ФОТОрепортаж

В ночь на 1 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по центральной части Новгород-Сиверского Черниговской области. Враг ударил двумя дронами

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник РВА Александр Селиверстов.

"К сожалению, есть повреждения фасадов и окон на нескольких зданиях. Информация о пострадавших уточняется. Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах!" – написал Селиверстов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Черниговской области: бушевали пожары, сгорело административное здание. ФОТОрепортаж

Последствия вражеского удара























Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Черниговской области: дроны РФ повредили клуб, дома и автомобили, - ОВА