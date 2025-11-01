Новгород-Сиверский ночью подвергся удару БПЛА: повреждены фасады и окна зданий в центре города. ФОТОрепортаж
В ночь на 1 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по центральной части Новгород-Сиверского Черниговской области. Враг ударил двумя дронами
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник РВА Александр Селиверстов.
"К сожалению, есть повреждения фасадов и окон на нескольких зданиях. Информация о пострадавших уточняется. Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах!" – написал Селиверстов.
Последствия вражеского удара
