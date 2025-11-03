РУС
Российский дрон взорвался в Черниговской области: двое погибших, один человек ранен

3 ноября в поле на территории Борзнянской громады в Черниговской области взорвался российский беспилотник.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила глава громады Лариса Осадчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате взрыва два человека погибли, еще один получил ранения.

Обстрелы Черниговской области

Шо значить здетонував? Тобто його знайшли та полізли мацати руками, чи він влетів кудись та здетонував?
показать весь комментарий
03.11.2025 14:16 Ответить
Схоже, що хотіли розібрати...
показать весь комментарий
03.11.2025 14:18 Ответить
 
 