Российский дрон взорвался в Черниговской области: двое погибших, один человек ранен

3 ноября в поле на территории Борзнянской громады в Черниговской области взорвался российский беспилотник.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила глава громады Лариса Осадчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате взрыва два человека погибли, еще один получил ранения.

Обстрелы Черниговской области

