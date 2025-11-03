Российский дрон взорвался в Черниговской области: двое погибших, один человек ранен
3 ноября в поле на территории Борзнянской громады в Черниговской области взорвался российский беспилотник.
Об этом в комментарии Суспільному сообщила глава громады Лариса Осадчук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в результате взрыва два человека погибли, еще один получил ранения.
Обстрелы Черниговской области
- В ночь на 1 ноябряроссийские войска нанесли удар беспилотниками по центральной части Новгород-Северского Черниговской области. Враг ударил двумя дронами
- В прошедшие сутки, 2 ноября, враг повторно ударил по сельхозпредприятию в Корюковском районе Черниговской области.
