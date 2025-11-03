Враг повторно ударил по сельхозпредприятию в Корюковском районе и атаковал дронами админздание в Нежине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вчера, 2 ноября, враг повторно нанес удар по сельхозпредприятию в Корюковском районе Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на этот раз враг нанес удар с помощью беспилотников.
"Загорелся ангар. Пожар ликвидировали", - уточнил глава области.
Дроновый удар по Нежину
По данным ОВА, в Нежине из-за удара БПЛА повреждены административные здания.
"Вражеским обстрелам постоянно подвергаются приграничные громады. За прошедшие сутки в области зафиксировали 54 удара - 121 взрыв", - уточнил Чаус.
Последствия
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили дронами по Новгороду-Северскому, в Корюковском районе баллистикой атаковано сельхозпредприятие.
- 30 октября российские дроны в очередной раз атаковали Черниговскую область, была повреждена критическая инфраструктура.
