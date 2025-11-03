РУС
Враг повторно ударил по сельхозпредприятию в Корюковском районе и атаковал дронами админздание в Нежине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера, 2 ноября, враг повторно нанес удар по сельхозпредприятию в Корюковском районе Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на этот раз враг нанес удар с помощью беспилотников.

"Загорелся ангар. Пожар ликвидировали", - уточнил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак, - Кулеба

Дроновый удар по Нежину

По данным ОВА, в Нежине из-за удара БПЛА повреждены административные здания.

"Вражеским обстрелам постоянно подвергаются приграничные громады. За прошедшие сутки в области зафиксировали 54 удара - 121 взрыв", - уточнил Чаус.

Последствия

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

Читайте также: Рашисты ударили по телебашне в центре Чернигова: горожан просят туда не приближаться

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили дронами по Новгороду-Северскому, в Корюковском районе баллистикой атаковано сельхозпредприятие.
  • 30 октября российские дроны в очередной раз атаковали Черниговскую область, была повреждена критическая инфраструктура.

Нежин обстрел Черниговская область Корюковский район Нежинский район
