Враг повторно ударил по сельхозпредприятию в Корюковском районе и атаковал дронами админздание в Нежине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера, 2 ноября, враг повторно нанес удар по сельхозпредприятию в Корюковском районе Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на этот раз враг нанес удар с помощью беспилотников.

"Загорелся ангар. Пожар ликвидировали", - уточнил глава области.

Дроновый удар по Нежину

По данным ОВА, в Нежине из-за удара БПЛА повреждены административные здания.

"Вражеским обстрелам постоянно подвергаются приграничные громады. За прошедшие сутки в области зафиксировали 54 удара - 121 взрыв", - уточнил Чаус.

Последствия









Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили дронами по Новгороду-Северскому, в Корюковском районе баллистикой атаковано сельхозпредприятие.

30 октября российские дроны в очередной раз атаковали Черниговскую область, была повреждена критическая инфраструктура.

