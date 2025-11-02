Рашисты ударили дронами по Новгород-Северскому, в Корюковском районе баллистикой атаковано сельхозпредприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ ночью 2 ноября атаковали Новгород-Северский Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг снова бил беспилотниками по гражданской инфраструктуре, на этот раз под ударом оказался обычный жилой район. Повреждены дома людей, автомобили.
Удар по Корюковскому району
По данным ОВА, в Корюковском районе враг нанес удар по сельхозпредприятию в Менской громаде. Предварительно, двумя баллистическими ракетами. В Корюковской громаде в результате попадания беспилотника огнем уничтожен дом, 47-летний хозяин получил травмы.
Всего за прошедшие сутки в области зафиксировано 53 обстрела.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль