Рашисти вдарили дронами по Новгороду-Сіверському, у Корюківському районі балістикою атаковано сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж
Війська РФ уночі 2 листопада атакували Новгород-Сіверський Чернігівської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог знову бив безпілотниками по цивільній інфраструктурі, цього разу під ударом звичайний житловий район. Пошкоджені домівки людей, автівки.
Удар по Корюківському району
За даними ОВА, у Корюківському районі ворог вдарив по сільгосппідприємству в Менській громаді. Попередньо, двома балістичними ракетами. У Корюківській громаді через влучання безпілотника вогнем знищено будинок, 47-річний господар зазнав травм.
Усього за минулу добу в області зафіксовано 53 обстріли.
