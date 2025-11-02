УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
661 2

Рашисти вдарили дронами по Новгороду-Сіверському, у Корюківському районі балістикою атаковано сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж

Війська РФ уночі 2 листопада атакували Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог знову бив безпілотниками по цивільній інфраструктурі, цього разу під ударом звичайний житловий район. Пошкоджені домівки людей, автівки.

Також читайте: Новгород-Сіверський вночі зазнав удару БпЛА. У Корюківці поранено жінку (оновлено). ФОТОрепортаж

Удар по Корюківському району

За даними ОВА, у Корюківському районі ворог вдарив по сільгосппідприємству в Менській громаді. Попередньо, двома балістичними ракетами. У Корюківській громаді через влучання безпілотника вогнем знищено будинок, 47-річний господар зазнав травм.

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

Також читайте: Рашисти вдарили по телевежі в центрі Чернігова: містян просять туди не наближатися

Усього за минулу добу в області зафіксовано 53 обстріли.

Автор: 

Чернігівська область (1167) Корюківський район (35) Новгород-Сіверський район (54) Новгород-Сіверський (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самий час знищувати сільгосппідприємства в расеї.
показати весь коментар
02.11.2025 11:14 Відповісти
 
 