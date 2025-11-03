Ворог повторно вдарив по сільгосппідприємству в Корюківському районі та атакував дронами адмінбудівлю у Ніжині. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 2 листопада, ворог повторно вдарив по сільгосппідприємству в Корюківському районі на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами. цього разу ворог поцілив безпілотниками.

"Зайнявся ангар. Пожежу ліквідували", - уточнив очільник області.

Дроновий удар по Ніжину

За даними ОВА, у Ніжині через удар БпЛА пошкоджені адмінбудівлі.

"Ворожих обстрілів постійно зазнають прикордонні громади. За минулу добу в області зафіксували 54 удари - 121 вибух", - уточнив Чаус.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили дронами по Новгороду-Сіверському, у Корюківському районі балістикою атаковано сільгосппідприємство.

30 жовтня російські дрони вкотре атакували Чернігівщину, було пошкоджено критичну інфраструктуру.

