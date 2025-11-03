Ворог повторно вдарив по сільгосппідприємству в Корюківському районі та атакував дронами адмінбудівлю у Ніжині. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 2 листопада, ворог повторно вдарив по сільгосппідприємству в Корюківському районі на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами. цього разу ворог поцілив безпілотниками.
"Зайнявся ангар. Пожежу ліквідували", - уточнив очільник області.
Дроновий удар по Ніжину
За даними ОВА, у Ніжині через удар БпЛА пошкоджені адмінбудівлі.
"Ворожих обстрілів постійно зазнають прикордонні громади. За минулу добу в області зафіксували 54 удари - 121 вибух", - уточнив Чаус.
Наслідки
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили дронами по Новгороду-Сіверському, у Корюківському районі балістикою атаковано сільгосппідприємство.
- 30 жовтня російські дрони вкотре атакували Чернігівщину, було пошкоджено критичну інфраструктуру.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль