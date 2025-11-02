УКР
363 10

Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині, триває ліквідація наслідків атак, - Кулеба

Обстріл Одещини

Ворог знову атакував українські міста, на жаль, є загиблі та постраждалі. РФ запустила вночі по Україні дві ракети та 79 дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

За його словами, під атаками перебувала Одещина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Чернігівщина.

"На жаль, є загиблі, серед них - двоє дітей. Під ударом житлові будинки, цивільні авто, пошкоджена критична та портова інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Удари по енергетиці

За даними Кулеби, триває ліквідація наслідків ударів й на Сумщині та Харківщині, де ворог прицільно бʼє по критичній інфраструктурі.

"Усі служби працюють на місцях, рятувальники та енергетики безперервно усувають наслідки ворожих атак. Обласна та місцева влада координує допомогу постраждалим громадам.

Росія вкотре демонструє, що веде війну проти мирного населення. Удари по житлових кварталах та критичній інфраструктурі - це продовження цілеспрямованого цивільного терору", - резюмує віце-прем’єр.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, напередодні ворог атакував Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі.
  • Згодом стало відомо, що кількість жертв удару РФ по Дніпропетровщині зросла до 4: загинули хлопчики 11 та 14 років.
  • Також рашисти вдарили дронами по Новгород-Сіверському, у Корюківському районі балістикою атаковано сільгосппідприємство.
  • Окрім того, ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Одещини, загинуло двоє людей.
  • Рашисти також атакували Запоріжжя, двоє поранених, пошкоджено будинки, є знеструмлення.

Одеська область (3609) Сумська область (4388) Запорізька область (4257) Кулеба Олексій (216) Дніпропетровська область (4437) Харківська область (1829) Чернігівська область (1167) Дніпровський район (192)
