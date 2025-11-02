Ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Одещини: загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ вночі 2 листопада атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є загиблі.

​Як зазначається, внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Що відомо про загиблих?

За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.







Що кажуть в ОВА?

За даними ОВА, ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини.

Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

"Внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.





Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.