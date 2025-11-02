УКР
1 651 22

Ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Одещини: загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ вночі 2 листопада атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

​Як зазначається, внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Що відомо про загиблих?

За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

Обстріл Одещини
Що кажуть в ОВА?

За даними ОВА, ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини.

Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

"Внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.

Топ коментарі
+14
А пам'ятаєш артурко було врем'я коли не було інтернету? Гарне було врем'я,який ти дурачок знали тільки твої рідні
показати весь коментар
02.11.2025 08:57 Відповісти
+12
В каждом селе, всегда был свой сумасшедший. У нас на Цензоре тоже есть такой Артур. Психиатрия допускает определённое количество таких артуров.
показати весь коментар
02.11.2025 09:03 Відповісти
+10
За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не сипати коменти про це. Так, артурчик?
показати весь коментар
02.11.2025 08:59 Відповісти
Знов Порошенко насрав тобі в памперс.
показати весь коментар
02.11.2025 08:47 Відповісти
Дядя ти дібіл , ти сам зрозумів що написав ? в 16-17 роках Порошенко був президентом України то виходить що він вистрілив собі в ногу .
показати весь коментар
02.11.2025 10:19 Відповісти
Український нарід вистрілив собі в ногу в 2019 році привівши до влади зелене бидло на чолі з членограєм і наркоманом зЕленським.
показати весь коментар
02.11.2025 10:36 Відповісти
А пам'ятаєш артурко було врем'я коли не було інтернету? Гарне було врем'я,який ти дурачок знали тільки твої рідні
показати весь коментар
02.11.2025 08:57 Відповісти
За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не сипати коменти про це. Так, артурчик?
показати весь коментар
02.11.2025 08:59 Відповісти
В каждом селе, всегда был свой сумасшедший. У нас на Цензоре тоже есть такой Артур. Психиатрия допускает определённое количество таких артуров.
показати весь коментар
02.11.2025 09:03 Відповісти
Тут складніше. Ось відповідна стаття: https://www.argumentua.com/stati/spravzhni-skrepi-rosii-tse-nasrati-povsyudi "Справжні скрєпи Росії - це насрати повсюди"
показати весь коментар
02.11.2025 10:25 Відповісти
Це бот ОПи відпрацьовує аванс зимової підтримки і поїздки на потязі
показати весь коментар
02.11.2025 09:05 Відповісти
Одних одеситів рашка вбиває, другі руські пісні співають і веселяться...
показати весь коментар
02.11.2025 09:08 Відповісти
 
 