Ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Одещини: загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Війська РФ вночі 2 листопада атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є загиблі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Що відомо про загиблих?
За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.
Що кажуть в ОВА?
За даними ОВА, ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини.
Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.
"Внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.
