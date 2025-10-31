УКР
Росія атакувала дронами Одещину: пошкоджено промислові та енергетичні об’єкти, - ОВА

У ніч на 31 жовтня російські війська завдали повітряного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. У ніч на 31 жовтня противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об’єктам енергетичної інфраструктури області. Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об’єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", - написав Кіпер.

За його словами, інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, це вже друга масована атака по області за останні дні: 29 жовтня російські війська також били по цивільній інфраструктурі, тоді було пошкоджено об’єкти енергетики та транспорту, є постраждалий.

