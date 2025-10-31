Россия атаковала дронами Одесчину: повреждены промышленные и энергетические объекты, - ОВА
В ночь на 31 октября российские войска нанесли воздушный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Враг снова массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 31 октября противник осуществил очередную атаку ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры области. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание в один из промышленных объектов. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели", - написал Кипер.
По его словам, информация о погибших или пострадавших не поступала.
Напомним, это уже вторая массированная атака по области за последние дни: 29 октября российские войска также били по гражданской инфраструктуре, тогда были повреждены объекты энергетики и транспорта, есть пострадавший.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль