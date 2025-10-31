Россия атаковала дронами Одесчину: повреждены промышленные и энергетические объекты, - ОВА

В ночь на 31 октября российские войска нанесли воздушный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

"Враг снова массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 31 октября противник осуществил очередную атаку ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры области. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание в один из промышленных объектов. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели", - написал Кипер.

По его словам, информация о погибших или пострадавших не поступала.

Напомним, это уже вторая массированная атака по области за последние дни: 29 октября российские войска также били по гражданской инфраструктуре, тогда были повреждены объекты энергетики и транспорта, есть пострадавший.

