Враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области: погибли два человека. ВИДЕО+ФОТО
Войска РФ ночью 2 ноября атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть погибшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, который спасатели оперативно ликвидировали.
Что известно о погибших?
По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал.
Что говорят в ОВА?
По данным ОВА, враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области.
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
"В результате удара загорелись 5 грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели. По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения Одесской области.
