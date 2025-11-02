РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10338 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
715 11

Враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области: погибли два человека. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ ночью 2 ноября атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, который спасатели оперативно ликвидировали.

Читайте также: Россия атаковала дронами Одесскую область: повреждены промышленные и энергетические объекты, - ОВА

Что известно о погибших?

По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал.

Обстрел Одесской области
Обстрел Одесской области
Обстрел Одесской области

Что говорят в ОВА?

По данным ОВА, враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

"В результате удара загорелись 5 грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели. По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Обстрел Одесской области
Обстрел Одесской области

Читайте: Рашисты ударили по объекту ДТЭК и транспортной инфраструктуре Одесской области: ранен мужчина, есть отключение электроэнергии (обновлено). ФОТО

Правоохранительные органы документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения Одесской области.

Автор: 

обстрел (30296) Одесская область (3931) жертвы (2202) Шахед (1608)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А пам'ятаєш артурко було врем'я коли не було інтернету? Гарне було врем'я,який ти дурачок знали тільки твої рідні
показать весь комментарий
02.11.2025 08:57 Ответить
+1
Знов Порошенко насрав тобі в памперс.
показать весь комментарий
02.11.2025 08:47 Ответить
+1
Справедливости ради порошенко это делал не один, а напополам с обрезанным джихадистом Владимиров Гройсманом….
показать весь комментарий
02.11.2025 08:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разве можно было приват24 устанавливать на смартфоны, после того как председателем назначили чешско-китайского шпиона Петра Крумханзла? Я думаю Порошенко ещё ответит за это всё…
показать весь комментарий
02.11.2025 08:26 Ответить
Знов Порошенко насрав тобі в памперс.
показать весь комментарий
02.11.2025 08:47 Ответить
Порошенко с бюджета Украины выделил 156 миллиардов гривен на СВО в 2016-2017годах вывел их через приватбанк в Китай откуда в Россию прислали оружие на эти деньги…
показать весь комментарий
02.11.2025 08:49 Ответить
Справедливости ради порошенко это делал не один, а напополам с обрезанным джихадистом Владимиров Гройсманом….
показать весь комментарий
02.11.2025 08:53 Ответить
А пам'ятаєш артурко було врем'я коли не було інтернету? Гарне було врем'я,який ти дурачок знали тільки твої рідні
показать весь комментарий
02.11.2025 08:57 Ответить
За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не сипати коменти про це. Так, артурчик?
показать весь комментарий
02.11.2025 08:59 Ответить
Пусть стыдятся дети порошенка сидя в Лондоне и на вилах в Испании считая долящую из разворованных Украинских оборонных бюджетов…
показать весь комментарий
02.11.2025 09:02 Ответить
В каждом селе, всегда был свой сумасшедший. У нас на Цензоре тоже есть такой Артур. Психиатрия допускает определённое количество таких артуров.
показать весь комментарий
02.11.2025 09:03 Ответить
Це бот ОПи відпрацьовує аванс зимової підтримки і поїздки на потязі
показать весь комментарий
02.11.2025 09:05 Ответить
Одних одеситів рашка вбиває, другі руські пісні співають і веселяться...
показать весь комментарий
02.11.2025 09:08 Ответить
 
 