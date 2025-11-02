Враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области: погибли два человека. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ ночью 2 ноября атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, который спасатели оперативно ликвидировали.

Что известно о погибших?

По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал.







Что говорят в ОВА?

По данным ОВА, враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

"В результате удара загорелись 5 грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели. По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.





Правоохранительные органы документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения Одесской области.