Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: є загиблі, 10 поранених. ФОТОрепортаж. (оновлено)

Впродовж дня суботи, 1 листопада, російські загарбники атакували Самарівський, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені, пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по Самарівському району

"Ввечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються", - розповів посадовець.

Оновлена інформація

О 20:21 Гайваненко повідомив, що станом у Самарівському районі через ворожу атаку постраждали 8 людей.

"Всі госпіталізовані. Половина – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості", - розповів посадовець.

О 20:43 керівник ОВА повідомив, що через російські обстріли у Самарівському районі одна людина загинула.

Зруйнований магазин. Пошкоджено сім житлових будинків.

У ДСНС показали фото наслідків російської атаки.

Обстріли Нікопольщини

Від ворожих ударів FPV-дронами та артилерією потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

Загинув чоловік. Кількість поранених зросла до двох: окрім жінки постраждав 73-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені два приватні будинки, понівечені два авто, ще одне – знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.

Обстріли Синельниківщини

По Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківського району російська армія вдарила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

