Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру та навчальні заклади. ФОТО

На Нікопольщині та Синельниківському районі російські дрони та "Град" спричинили пожежі та руйнування. Рятувальні служби ліквідовують наслідки.

Нікопольский район

На Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню "Град". Під обстріл потрапили райцентр та Марганецька громада. В результаті атаки загорівся багатоквартирний будинок, були пошкоджені автомобілі, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Синельниківський район

У Синельниківському районі, зокрема в Слов'янській та Васильківській громадах, ворог застосував безпілотники. Внаслідок ударів виникла пожежа у навчальному закладі, також пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури.

Наразі рятувальні та аварійні служби працюють на місцях для ліквідації наслідків атак та забезпечення безпеки населення.

