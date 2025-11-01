УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7516 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
747 0

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру та навчальні заклади. ФОТО

На Нікопольщині та Синельниківському районі російські дрони та "Град" спричинили пожежі та руйнування. Рятувальні служби ліквідовують наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Нікопольский район

На Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню "Град". Під обстріл потрапили райцентр та Марганецька громада. В результаті атаки загорівся багатоквартирний будинок, були пошкоджені автомобілі, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Нікопольщину, Синельниківщину та Павлоград: загинула жінка, ще дві людини поранені. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

У Синельниківському районі, зокрема в Слов'янській та Васильківській громадах, ворог застосував безпілотники. Внаслідок ударів виникла пожежа у навчальному закладі, також пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури.

Наразі рятувальні та аварійні служби працюють на місцях для ліквідації наслідків атак та забезпечення безпеки населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Дніпро та райони Дніпропетровщини дронами та РСЗВ: пожежі локалізовані. ФОТО

Атаки Росії на Нікопольщину та Синельниківський район
Атаки Росії на Нікопольщину та Синельниківський район
Атаки Росії на Нікопольщину та Синельниківський район

Автор: 

обстріл (31630) Дніпропетровська область (4433) Нікопольський район (502) Синельниківський район (326)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 