Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены жилые дома, транспортная инфраструктура и учебные заведения. ФОТО
В Никопольском и Синельниковском районах российские дроны и "Град" вызвали пожары и разрушения. Спасательные службы ликвидируют последствия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.
Никопольский район
В Никопольском районе агрессор применил FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град". Под обстрел попали райцентр и Марганецкая громада. В результате атаки загорелся многоквартирный дом, были повреждены автомобили, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Синельниковский район
В Синельниковском районе, в частности - в Славянской и Васильковской громадах, враг применил беспилотники. В результате ударов возник пожар в учебном заведении, также повреждены объекты транспортной инфраструктуры.
В данное время спасательные и аварийные службы работают на местах для ликвидации последствий атак и обеспечения безопасности населения.
