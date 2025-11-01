Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены жилые дома, транспортная инфраструктура и учебные заведения. ФОТО

В Никопольском и Синельниковском районах российские дроны и "Град" вызвали пожары и разрушения. Спасательные службы ликвидируют последствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Никопольский район

В Никопольском районе агрессор применил FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град". Под обстрел попали райцентр и Марганецкая громада. В результате атаки загорелся многоквартирный дом, были повреждены автомобили, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Синельниковский район

В Синельниковском районе, в частности - в Славянской и Васильковской громадах, враг применил беспилотники. В результате ударов возник пожар в учебном заведении, также повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

В данное время спасательные и аварийные службы работают на местах для ликвидации последствий атак и обеспечения безопасности населения.

