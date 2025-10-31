Рашисты атаковали Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы: погибла женщина, еще два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение пятницы, 31 октября, российские захватчики атаковали Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Об этом в соцсети Facebook сообщил и.о. руководителя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, сообщает Цензор.НЕТ.
Удары по Никопольщине
Никопольский район враг атаковал артиллерией и FPV-дронами. Под ударом оказались райцентр, Мировская, Марганецкая, Червоногригоровская громады.
Вследствие вражеских атак пострадал 75-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Шесть частных домов повреждены, еще один – загорелся. Пожарные потушили пожар. Повреждены также пять хозяйственных построек и газопровод.
Атака на Павлоград
На Павлоград российские оккупанты направили БПЛА. Пострадал 58-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Разрушено предприятие.
Обстрелы Синельниковского района
Громко было и на Синельниковщине – в Маломихайловской и Покровской громадах.
Погибла 86-летняя женщина. Разрушен частный дом, еще два – повреждены. Повреждена инфраструктура.
