Рашисты атаковали Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы: погибла женщина, еще два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение пятницы, 31 октября, российские захватчики атаковали Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Об этом в соцсети Facebook сообщил и.о. руководителя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, сообщает Цензор.НЕТ.

Удары по Никопольщине

Никопольский район враг атаковал артиллерией и FPV-дронами. Под ударом оказались райцентр, Мировская, Марганецкая, Червоногригоровская громады.

Вследствие вражеских атак пострадал 75-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: Днепропетровская ОГА

Шесть частных домов повреждены, еще один – загорелся. Пожарные потушили пожар. Повреждены также пять хозяйственных построек и газопровод.

Фото: Днепропетровская ОГА

Атака на Павлоград

На Павлоград российские оккупанты направили БПЛА. Пострадал 58-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Разрушено предприятие.

Фото: Днепропетровская ОГА

Обстрелы Синельниковского района

Громко было и на Синельниковщине – в Маломихайловской и Покровской громадах.

Погибла 86-летняя женщина. Разрушен частный дом, еще два – повреждены. Повреждена инфраструктура.

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

