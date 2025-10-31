Рашисти атакували Нікопольщину, Синельниківщину та Павлоград: загинула жінка, ще дві людини поранені. ФОТОрепортаж

Впродовж п'ятниці, 31 жовтня, російські загарбники атакували Павлоград, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив в.о. керівника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Удари по Нікопольщині

Нікопольщину ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Під ударом опинилися райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Внаслідок ворожих атак постраждав 75-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Шість приватних будинків побиті, ще один – зайнявся. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені також п'ять господарських споруд та газогін.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Атака на Павлоград

На Павлоград російські окупанти спрямували БпЛА. Постраждав 58-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечене підприємтсво.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріли Синельниківщини

Гучно було й на Синельниківщині – у Маломихайлівській та Покровській громадах.

Загинула 86-річна жінка. Зруйнована приватна оселя, ще дві – понівечені. Пошкоджена інфраструктура.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

