Рашисти атакували Нікопольщину, Синельниківщину та Павлоград: загинула жінка, ще дві людини поранені. ФОТОрепортаж
Впродовж п'ятниці, 31 жовтня, російські загарбники атакували Павлоград, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив в.о. керівника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Удари по Нікопольщині
Нікопольщину ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Під ударом опинилися райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади.
Внаслідок ворожих атак постраждав 75-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Шість приватних будинків побиті, ще один – зайнявся. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені також п'ять господарських споруд та газогін.
Атака на Павлоград
На Павлоград російські окупанти спрямували БпЛА. Постраждав 58-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечене підприємтсво.
Обстріли Синельниківщини
Гучно було й на Синельниківщині – у Маломихайлівській та Покровській громадах.
Загинула 86-річна жінка. Зруйнована приватна оселя, ще дві – понівечені. Пошкоджена інфраструктура.
