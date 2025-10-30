УКР
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією: постраждали троє людей. ФОТОрепортаж

Протягом 30 жовтня ворог атакував кілька районів Дніпропетровщини. Найбільше постраждали Нікопольщина та Синельниківщина — пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та об’єкти інфраструктури, троє людей дістали поранення.

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім Дніпра, гучно сьогодні було у двох районах.

Нікопольщина

  • Під ворожим ударом були сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Агресор атакував FPV-дронами та артилерією.
  • Постраждали троє чоловіків – 39, 45 та 59 років. Всі на амбулаторному лікуванні.
  • Зайнявся приватний будинок, ще 5 – побиті. 4 господарські споруди понівечені, 2 – знищені. Пошкоджені й багатоповерхівка, сільгосппідприємство, інфраструктура. Зачепило лінію електропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Павлоград, Нікопольщину та Синельниківщину: постраждали дві людини, пошкоджені будинки, дитсадок та автомобілі. ФОТОрепортаж

Синельниківщина

  • По Васильківській громаді російська армія поцілила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

Також читайте: СБУ та Нацполіція викрили 9 організаторів "ухилянтських схем": їм загрожує 8 років в’язниці. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині — ворожі атаки: поранені та руйнування
обстріл (31619) Нікополь (1392) Дніпропетровська область (4429) Нікопольський район (500)
