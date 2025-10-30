Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією: постраждали троє людей. ФОТОрепортаж
Протягом 30 жовтня ворог атакував кілька районів Дніпропетровщини. Найбільше постраждали Нікопольщина та Синельниківщина — пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та об’єкти інфраструктури, троє людей дістали поранення.
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Окрім Дніпра, гучно сьогодні було у двох районах.
Нікопольщина
- Під ворожим ударом були сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Агресор атакував FPV-дронами та артилерією.
- Постраждали троє чоловіків – 39, 45 та 59 років. Всі на амбулаторному лікуванні.
- Зайнявся приватний будинок, ще 5 – побиті. 4 господарські споруди понівечені, 2 – знищені. Пошкоджені й багатоповерхівка, сільгосппідприємство, інфраструктура. Зачепило лінію електропередач.
Синельниківщина
- По Васильківській громаді російська армія поцілила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.
