722 4

СБУ та Нацполіція викрили 9 організаторів "ухилянтських схем": їм загрожує 8 років в’язниці. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України та викрили девʼятьох організаторів оборудок.

Тепер зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Де затримали організаторів "ухилянтських схем"

Так, у Вінниці затримано місцевого ділка, який фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних до власного приватного ліцею, що існував тільки "на папері" і не мав жодного учня

У такий спосіб він обіцяв своїм клієнтам відстрочку від мобілізації. Разом з ним викрито його спільницю, яку він призначив директором фейкового закладу освіти.

Крім них в обласному центрі викрито також викладача місцевого інституту, який "заробляв" на незаконному оформленні призовників на навчання до вишу. Його "абітурієнти" фактично не складали вступних іспитів, а після зарахування – не з’являлися на парах.

У Дніпрі військова контррозвідка СБУ затримала "на гарячому" ще одного фігуранта. За гроші він пропонував мобілізованим самовільно залишити військову частину.

Для організації втечі ділок безуспішно намагався підкупити одного з офіцерів режимного об’єкта, який мав "заплющити очі" на відсутніх під час перевірки особового складу.

На Прикарпатті підозру отримав адвокат, який за гроші пропонував ухилянтам одруження з особою, що має інвалідність і потребує догляду.

Також юрист шукав родичів мобілізованих та в обмін на хабарі обіцяв їм свою допомогу у переведенні військових до "тилових" підрозділів ЗСУ.

На Кіровоградщині викрито двох адміністраторів Телеграм-каналів, які "зливали" на своїх сторінках геолокації ТЦК і закликали до уникнення служби у Силах оборони.

Крім цього, один із блогерів публікував на своїх сторінках ворожі гасла із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні.

У Сумах підозру отримали ще двоє осіб, які у соціальних мережах "зливали" локації та агітували оминати блокпости ТЦК та правоохоронців.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів.

Читайте: Крим стає місцем, де СБУ перетворює російське ППО на металолом, - Копитько

Читайте: СБУ запобігла теракту в Харкові - затримано місцевого агента ФСБ. ФОТО

Вінниця (653) Вінницька область (1107) Дніпро (3387) Нацполіція (15627) СБУ (13514) Сумська область (4375) Суми (1026) Дніпропетровська область (4426) Кіровоградська область (631)
а 4 кратного ухилянта коли повяжуть?
показати весь коментар
30.10.2025 12:45 Відповісти
Власне,що якби СБУ ці схеми викрило ще шість років тому то "чотирикратний" ще два роки давав би концерти десь на зоні...
показати весь коментар
30.10.2025 13:01 Відповісти
Якби ще так корупціонерів виявляли та саджали,ціни б їм не було.
показати весь коментар
30.10.2025 13:05 Відповісти
Лише 8 років за зраду Батьківщини і сприяння кацаському ворогу ??? Навіть для банального ухилянта це малий строк, а для організаторів злочинної схеми - це половина від необхідного тюремного терміну + конфіскація усього майна у сімей злочинців. Час нарешті забезпечити порядок у питанні мобілізації. Прикликати до війська військових пенсіонерів, які мають вік до 55 років - вимога поточного часу.
показати весь коментар
30.10.2025 13:24 Відповісти
 
 