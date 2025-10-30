СБУ и Нацполиция разоблачили 9 организаторов "уклонистских схем": им грозит 8 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации в разных регионах Украины и разоблачили девять организаторов махинаций.

Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Где задержали организаторов "уклонистских схем"

Так, в Виннице задержан местный дельцом, который фиктивно трудоустраивал военнообязанных в собственный частный лицей, который существовал только "на бумаге" и не имел ни одного ученика

Таким образом он обещал своим клиентам отсрочку от мобилизации. Вместе с ним разоблачена его сообщница, которую он назначил директором фейкового учебного заведения.

Кроме них в областном центре разоблачен также преподаватель местного института, который "зарабатывал" на незаконном оформлении призывников на обучение в вузе. Его "абитуриенты" фактически не сдавали вступительных экзаменов, а после зачисления – не появлялись на парах.

В Днепре военная контрразведка СБУ задержала "на горячем" еще одного фигуранта. За деньги он предлагал мобилизованным самовольно покинуть воинскую часть.

Для организации побега дельцы безуспешно пытались подкупить одного из офицеров режимного объекта, который должен был "закрыть глаза" на отсутствующих во время проверки личного состава.

На Прикарпатье подозрение получил адвокат, который за деньги предлагал уклонистам брак с лицом, имеющим инвалидность и нуждающимся в уходе.

Также юрист искал родственников мобилизованных и в обмен на взятки обещал им свою помощь в переводе военных в "тыловые" подразделения ВСУ.

В Кировоградской области разоблачены два администратора Телеграм-каналов, которые "сливали" на своих страницах геолокации ТЦК и призывали к уклонению от службы в Силах обороны.

Кроме этого, один из блогеров публиковал на своих страницах враждебные лозунги с призывами к свержению конституционного строя и захвату власти в Украине.

В Сумах подозрение получили еще два человека, которые в социальных сетях "сливали" локации и агитировали обходить блокпосты ТЦК и правоохранителей.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями.

