Крым становится местом, где СБУ превращает российскую ПВО в металлолом, - Копитько

Благодаря успешным спецоперациям Службы безопасности Украины по поражению вражеских объектов в оккупированном Крыму полуостров становится местом, где российская система противовоздушной обороны превращается в металлолом.

Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытко, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ успешно отработала дронами по нескольким объектам в Крыму. Малюк ввел повторные санкции против нефтебазы АТАН в Гвардейском, а также против нефтебазы в пгт Комсомольское. Служба также поразила комплекс ПВО "Панцирь С-2", который довольно редко появляется в статистике поражений Сил обороны. Сами по себе успешные атаки СБУ уже не удивляют и радуют скорее своей постоянностью", - подчеркивает Копытко.

Значение для фронта

По мнению эксперта, такие поражения имеют важное значение для фронта.

Смотрите также: Нефтебаза горит в оккупированном Симферополе после атаки украинских БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Все это прямо скажется на возможностях российской оккупационной группировки на Юге (Херсонская, Запорожская области и сам Крым). К тому же оккупационные власти Крыма на прошлой неделе распинались о решении всех проблем с топливом. СБУ внесла поправку", - резюмирует Алексей Копитько.

Что предшествовало?

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ в Крыму поразили "Панцирь-С2", две нефтебазы и две радиолокационные станции. "Панцирь-С2" стоимостью около $20 млн был одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага.

Смотрите: Две нефтебазы, две РЛС и "Панцирь-С2" поразили дроны СБУ в оккупированном Крыму, - источники. ВИДЕО