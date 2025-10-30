Крым становится местом, где СБУ превращает российскую ПВО в металлолом, - Копитько
Благодаря успешным спецоперациям Службы безопасности Украины по поражению вражеских объектов в оккупированном Крыму полуостров становится местом, где российская система противовоздушной обороны превращается в металлолом.
Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытко, передает Цензор.НЕТ.
"СБУ успешно отработала дронами по нескольким объектам в Крыму. Малюк ввел повторные санкции против нефтебазы АТАН в Гвардейском, а также против нефтебазы в пгт Комсомольское. Служба также поразила комплекс ПВО "Панцирь С-2", который довольно редко появляется в статистике поражений Сил обороны. Сами по себе успешные атаки СБУ уже не удивляют и радуют скорее своей постоянностью", - подчеркивает Копытко.
Значение для фронта
По мнению эксперта, такие поражения имеют важное значение для фронта.
"Все это прямо скажется на возможностях российской оккупационной группировки на Юге (Херсонская, Запорожская области и сам Крым). К тому же оккупационные власти Крыма на прошлой неделе распинались о решении всех проблем с топливом. СБУ внесла поправку", - резюмирует Алексей Копитько.
Что предшествовало?
Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ в Крыму поразили "Панцирь-С2", две нефтебазы и две радиолокационные станции. "Панцирь-С2" стоимостью около $20 млн был одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага.
