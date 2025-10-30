УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9921 відвідувач онлайн
Новини Удари по Криму
1 309 4

Крим стає місцем, де СБУ перетворює російське ППО на металолом, - Копитько

СБУ знищує ППО в окупованому Криму. Як це впливає на фронт?

Завдяки успішним спецопераціям Служби безпеки України із ураження ворожих об’єктів в окупованому Криму півострів стає місцем, де російська система протиповітряної оборони перетворюється на металолом.

Про це пише військовий експерт Олексій Копитько, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ успішно відпрацювала дронами по кількох об'єктах в Криму. Малюк ввів повторні санкції проти нафтобази АТАН у Гвардійському, а також проти нафтобази у смт Комсомольське. Служба також вразила комплекс ППО "Панцир С-2", який доволі рідко з’являється в статистиці уражень Сил оборони. Самі по собі успішні атаки СБУ вже не дивують і радують радше своєю сталістю", - підкреслює Копитько.

Значення для фронту

На думку експерта, такі ураження мають важливе значення для фронту.

Дивіться також: Нафтобаза горить в окупованому Сімферополі після атаки українських БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Все це прямо позначиться на можливостях російського окупаційного угруповання на Півдні (Херсонська, Запорізька області та сам Крим). До того ж окупаційна влада Криму в останній тиждень розпиналась про вирішення всіх проблем із топливом. СБУ внесла поправку", - резюмує Олексій Копитько.

Що передувало?

Нагадаємо раніше стало відомо, що дрони СБУ у Криму вразили "Панцир-С2", дві нафтобази та дві радіолокаційні станції. "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн був однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога.

Дивіться: Дві нафтобази, дві РЛС та "Панцир-С2" уразили дрони СБУ в окупованому Криму, - джерела. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14291) СБУ (13514)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в вільний чяс перетворює і НАБУ.
і не шо б те НАБУ щось набувало, це був протест проти беззаконня.
18-22 за кордон і протест знятий!
дуже швидко забули про картонки,
а поїхали ті які картонку в руках не держали.
показати весь коментар
30.10.2025 11:04 Відповісти
яке чудове у нас сбу!
ой! а, знищення ппо входить в обов'язки сбу?
а, чим тоді займається гур? ссо?

копитько, це ж отой положительний зелений дегенерат?
показати весь коментар
30.10.2025 11:04 Відповісти
Той, хто називав гнидами всіх, хто писав про яйця за 17
показати весь коментар
30.10.2025 11:07 Відповісти
Надто велике самопохвальство - користі не присонить, а самовпевненість може вилізти боком. Будем скромніші і реалістичніші, так краще.
показати весь коментар
30.10.2025 11:41 Відповісти
 
 