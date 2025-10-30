СБУ предотвратила теракт в Харькове - задержан местный агент ФСБ. ФОТО

СБУ сорвала теракт ФСБ в Харькове

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить новый теракт в Харькове.

По результатам упреждающихдействий в прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который готовил самодельное взрывное устройство и собирался взорвать его, сообщает Цензор.НЕТ.

По материалам дела, злоумышленником оказался местный безработный, который ранее был осужден за участие в попытках захвата Харьковской облгосадминистрации в 2014 году.

Тогда суд назначил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Именно во время испытательного периода на злоумышленника вышел сотрудник ФСБ, завербовал его и перевел в "режим ожидания".

Как установило расследование, осенью этого года оккупанты через мессенджер "активировали" своего агента и поручили ему изготовить СВП.

Ему грозит тюрьма

Вскоре фигурант должен был заложить СВП по координатам, которые ожидал от своего российского куратора.

Во время обысков в доме задержанного изъята недоделанная взрывчатка с составляющими к ней, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в подготовке к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц.

Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

