СБУ предотвратила теракт в Харькове - задержан местный агент ФСБ. ФОТО
СБУ сорвала теракт ФСБ в Харькове
Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить новый теракт в Харькове.
По результатам упреждающихдействий в прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который готовил самодельное взрывное устройство и собирался взорвать его, сообщает Цензор.НЕТ.
По материалам дела, злоумышленником оказался местный безработный, который ранее был осужден за участие в попытках захвата Харьковской облгосадминистрации в 2014 году.
Тогда суд назначил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Именно во время испытательного периода на злоумышленника вышел сотрудник ФСБ, завербовал его и перевел в "режим ожидания".
Как установило расследование, осенью этого года оккупанты через мессенджер "активировали" своего агента и поручили ему изготовить СВП.
Ему грозит тюрьма
Вскоре фигурант должен был заложить СВП по координатам, которые ожидал от своего российского куратора.
Во время обысков в доме задержанного изъята недоделанная взрывчатка с составляющими к ней, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в подготовке к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц.
Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.
Від 3 до 8 таких показових розстрілів при затриманні кацапомордих харклівських сепаратистів-активістів і питання буде закрити по Харкову на завжди...!!!