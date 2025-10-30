РУС
Новости
1 184 5

СБУ предотвратила теракт в Харькове - задержан местный агент ФСБ. ФОТО

СБУ сорвала теракт ФСБ в Харькове

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить новый теракт в Харькове.

По результатам упреждающихдействий в прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который готовил самодельное взрывное устройство и собирался взорвать его, сообщает Цензор.НЕТ.

По материалам дела, злоумышленником оказался местный безработный, который ранее был осужден за участие в попытках захвата Харьковской облгосадминистрации в 2014 году.

Тогда суд назначил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Именно во время испытательного периода на злоумышленника вышел сотрудник ФСБ, завербовал его и перевел в "режим ожидания".

Как установило расследование, осенью этого года оккупанты через мессенджер "активировали" своего агента и поручили ему изготовить СВП.

Ему грозит тюрьма

Вскоре фигурант должен был заложить СВП по координатам, которые ожидал от своего российского куратора.

Во время обысков в доме задержанного изъята недоделанная взрывчатка с составляющими к ней, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в подготовке к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц.

Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

СБУ предотвратила новый теракт

Автор: 

СБУ (20562) теракт (2366) ФСБ (1974) Харьков (7806) Харьковская область (1795) Харьковский район (617)
Пожиттєве дати, і хай шиє форму ЗСУ.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:52 Ответить
В режимі очікування добре роздобрів.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:04 Ответить
За тероризм і зраду Вітчизни йому загрожує всього до 12 років? Це просто смішно. На Сосії за таке дають 25 років. Чому любителів рузгого світу судять не по розійським законам?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:13 Ответить
Розстріляти НАХ..!!! разом з усіма родичами, котрі прекрасно знають чим займаються їх кацапоморді пропідороські сепари та усіх тих (співчувающих, агентуру-кацапомордих-активістів) з котрими він контактував за останніх 72 години...!!!

Від 3 до 8 таких показових розстрілів при затриманні кацапомордих харклівських сепаратистів-активістів і питання буде закрити по Харкову на завжди...!!!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:19 Ответить
ПРІХОЖАНІН МАЦКОВСКАГА ПАХАНАТА
показать весь комментарий
30.10.2025 12:43 Ответить
 
 