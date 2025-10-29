Бывший военный инструктор-иностранец работал на ФСБ и готовил теракты, - СБУ

В Киеве задержан бывший военный инструктор из одной из стран Европы, который был завербован ФСБ и работал на Россию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Чем занимался агент?

Иностранец передавал россиянам служебную информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов.

Подробности

В начале 2024 года мужчина, имея профессиональные навыки по огневой и тактической подготовке, прибыл в Украину для работы инструктором по подготовке мобилизованных.

Через несколько месяцев он прекратил работу и для получения "легких заработков" начал предлагать свои услуги российским спецслужбам. Для этого он оставлял "объявления" в различных прокремлевских интернет-группах.

Впоследствии с ним связался сотрудник ФСБ и после вербовки начал ставить иностранцу задачи.

Какие данные он передал оккупантам?

информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался ранее;

координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где он тренировал мобилизованных.

Впоследствии оккупанты прислали мужчине инструкцию для изготовления самодельного взрывного устройства, а также координаты тайника, из которого он достал пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту временного проживания в Киеве.





В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и его дополнительной квалификации.

Он под стражей, иностранцу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

