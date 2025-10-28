РУС
604 5

Украинцев в Польше призвали не вестись на "несколько тысяч евро" от спецслужб РФ

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семёняк

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк призвал граждан Украины, проживающих в Польше, не позволять российским спецслужбам использовать себя для шпионажа и диверсий.

Об этом он заявил в эфире польского телеканала Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Вербовка Россией украинцев в Польше

Семоняк отметил, что часто так называемые "одноразовые шпионы" вербуются через Интернет обещаниями быстрой финансовой выгоды.

"Апеллирую к гражданам Украины, которые находятся в Польше, чтобы они не позволяли себя обманывать за несколько тысяч евро. Польские службы являются эффективными. Зачем много лет проводить в тюрьме? Зачем служить России, которая напала на Украину?" - подчеркнул чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция Польши устанавливает виновных в снятии флага Украины со здания почетного консульства в Перемышле

Шпионаж и диверсии в пользу РФ

Польский министр также отметил, что современный шпионаж приобретает новые формы: вместо классических схем используется интернет-вербовка.

В частности, российские спецслужбы ищут в соцсетях людей, которые нуждаются в деньгах или находятся в уязвимом положении, и используют их как временных агентов без подготовки.

Семоняк добавил, что вербовкой украинцев в Польше спецслужбы РФ "убивают двух зайцев":

  • готовят диверсионные действия;
  • вносят раздор между поляками и украинцами.

Читайте также: 56% поляков не видят шансов на улучшение отношений Навроцкого и Зеленского. ИНФОГРАФИКА

Напомним, накануне в Польше задержали двух украинцев, которые работали на иностранную разведку.

Также среди недавно арестованных - трое граждан Украины, задержанные на территории Польши и Румынии за попытку создать канал для переброски взрывчатки в Украину.

Польша (8956) украинцы (3932) ФСБ (1973) шпионаж (1475)
Ганьба то яка....
28.10.2025 22:54 Ответить
Це правильний заклик. А що там з путінськими фермерами, які блокували кордон, міністр спецслужб не хоче повідомити
28.10.2025 22:57 Ответить
Таки так(((
28.10.2025 23:01 Ответить
а кащого президента в поляндii, чим з хвамiлiей на-врот-ский не було?
28.10.2025 23:19 Ответить
Рукі відрубуйте ! на палю садіть!
Колись 52 мільони мали паспорти , це не робить їх Українями !!
28.10.2025 23:40 Ответить
 
 