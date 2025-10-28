Украинцев в Польше призвали не вестись на "несколько тысяч евро" от спецслужб РФ

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк призвал граждан Украины, проживающих в Польше, не позволять российским спецслужбам использовать себя для шпионажа и диверсий.

Об этом он заявил в эфире польского телеканала Polsat News

Вербовка Россией украинцев в Польше

Семоняк отметил, что часто так называемые "одноразовые шпионы" вербуются через Интернет обещаниями быстрой финансовой выгоды.

"Апеллирую к гражданам Украины, которые находятся в Польше, чтобы они не позволяли себя обманывать за несколько тысяч евро. Польские службы являются эффективными. Зачем много лет проводить в тюрьме? Зачем служить России, которая напала на Украину?" - подчеркнул чиновник.

Шпионаж и диверсии в пользу РФ

Польский министр также отметил, что современный шпионаж приобретает новые формы: вместо классических схем используется интернет-вербовка.

В частности, российские спецслужбы ищут в соцсетях людей, которые нуждаются в деньгах или находятся в уязвимом положении, и используют их как временных агентов без подготовки.

Семоняк добавил, что вербовкой украинцев в Польше спецслужбы РФ "убивают двух зайцев":

готовят диверсионные действия;

вносят раздор между поляками и украинцами.

Напомним, накануне в Польше задержали двух украинцев, которые работали на иностранную разведку.

Также среди недавно арестованных - трое граждан Украины, задержанные на территории Польши и Румынии за попытку создать канал для переброски взрывчатки в Украину.

