Украинцев в Польше призвали не вестись на "несколько тысяч евро" от спецслужб РФ
Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк призвал граждан Украины, проживающих в Польше, не позволять российским спецслужбам использовать себя для шпионажа и диверсий.
Об этом он заявил в эфире польского телеканала Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
Вербовка Россией украинцев в Польше
Семоняк отметил, что часто так называемые "одноразовые шпионы" вербуются через Интернет обещаниями быстрой финансовой выгоды.
"Апеллирую к гражданам Украины, которые находятся в Польше, чтобы они не позволяли себя обманывать за несколько тысяч евро. Польские службы являются эффективными. Зачем много лет проводить в тюрьме? Зачем служить России, которая напала на Украину?" - подчеркнул чиновник.
Шпионаж и диверсии в пользу РФ
Польский министр также отметил, что современный шпионаж приобретает новые формы: вместо классических схем используется интернет-вербовка.
В частности, российские спецслужбы ищут в соцсетях людей, которые нуждаются в деньгах или находятся в уязвимом положении, и используют их как временных агентов без подготовки.
Семоняк добавил, что вербовкой украинцев в Польше спецслужбы РФ "убивают двух зайцев":
- готовят диверсионные действия;
- вносят раздор между поляками и украинцами.
Напомним, накануне в Польше задержали двух украинцев, которые работали на иностранную разведку.
Также среди недавно арестованных - трое граждан Украины, задержанные на территории Польши и Румынии за попытку создать канал для переброски взрывчатки в Украину.
Колись 52 мільони мали паспорти , це не робить їх Українями !!