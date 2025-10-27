56% поляков не видят шансов на улучшение отношений Навроцкого и Зеленского. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Польши не верят, что между польским президентом Каролем Навроцким и его украинским коллегой Владимиром Зеленским могут быть налажены хорошие отношения.
Об этом свидетельствует новый опрос United Surveys, проведенный по заказу портала Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ.
Сколько поляков верит в улучшение отношений
На вопрос "Считаете ли вы, что президент Кароль Навроцкий наладит хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским?" только 0,1% респондентов ответили "однозначно да", а 27,3% - "скорее да".
Таким образом, что всего лишь 27,4% опрошенных поляков надеются на успешное налаживание отношений между лидерами двух стран.
Большинство поляков другого мнения
Зато 47% опрошенных выбрали ответ "скорее нет", а еще 9,3% - "однозначно нет", то есть 56,3% поляков не видят шансов на улучшение.
Почти каждый шестой респондент (16,3%) не смог дать однозначного ответа.
Среди избирателей правительственной коалиции Польши лишь 22% считают, что отношения между Навроцким и Зеленским будут хорошими, тогда как 61% считают наоборот.
Чуть более оптимистично к этому вопросу относятся избиратели правой оппозиции: 36% скорее верят в хорошие отношения, а 50% скептически настроены.
Це то ж саме,, що посеред широкого загалу в Україні поставити то ж саме запитання.
Більша половина українців взагалі не знають хто такий Навроцький.
І саме питання вже маніпулятивна, тому що має у собі вже маніпулятивний посил- начебто " Зеленьський і Навроцький знаходяться у стані сильної конфронтації"
Що не відповідає дійсності.
Мало того, Гугл видае десятки російських ремурсів, які шарять цю інформацію.
Це наводить на думку, що роісяни і є тими, хто заплатив менеджерам WIRTUALNA POLSKA, щоб ті замовили це безглузде опитування.