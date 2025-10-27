РУС
56% поляков не видят шансов на улучшение отношений Навроцкого и Зеленского. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Польши не верят, что между польским президентом Каролем Навроцким и его украинским коллегой Владимиром Зеленским могут быть налажены хорошие отношения.

Об этом свидетельствует новый опрос United Surveys, проведенный по заказу портала Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ.

Сколько поляков верит в улучшение отношений

На вопрос "Считаете ли вы, что президент Кароль Навроцкий наладит хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским?" только 0,1% респондентов ответили "однозначно да", а 27,3% - "скорее да".

Таким образом, что всего лишь 27,4% опрошенных поляков надеются на успешное налаживание отношений между лидерами двух стран.

Большинство поляков другого мнения

Зато 47% опрошенных выбрали ответ "скорее нет", а еще 9,3% - "однозначно нет", то есть 56,3% поляков не видят шансов на улучшение.

Почти каждый шестой респондент (16,3%) не смог дать однозначного ответа.

Отношения Навроцкого и Зеленского: как оценивают поляки

Среди избирателей правительственной коалиции Польши лишь 22% считают, что отношения между Навроцким и Зеленским будут хорошими, тогда как 61% считают наоборот.

Чуть более оптимистично к этому вопросу относятся избиратели правой оппозиции: 36% скорее верят в хорошие отношения, а 50% скептически настроены.

+9
Спочатку обрали українофоба президентом, тепер гадають чи буде він підтримувати добросусідські відносини з Україною, чи ні. Дуже "цікава" історія.
27.10.2025 17:26 Ответить
+8
90% українців ніколи не погодяться на те щоб проклинати ОУН-УПА і прославляти Армію Крайову і нізащо не погодяться що пам"ятники С.А.Бандері,Р.Й.Шухевичу та іншим українським героям міняти на пам"ятники Пілсудському,Ридз-Смігли,Перацькому та осадникам!
27.10.2025 17:37 Ответить
+6
90% українців не бачать шансів на поліпшення відносин українського народу і Зеленського
27.10.2025 17:29 Ответить
адекватний Дуда - це той, який в декількох прямих ефірах істерив що його навіть своя партія критикувала за прояви неадекватної поведінки?
27.10.2025 18:15 Ответить
розкажіть нам про 73% "какая разніца"
27.10.2025 17:38 Ответить
Та до чого тут зе, лях ненавидить українську націю, а не якогось поодиноко єврея.
27.10.2025 17:50 Ответить
Сама постановка питання-майже безглузда.
Це то ж саме,, що посеред широкого загалу в Україні поставити то ж саме запитання.
Більша половина українців взагалі не знають хто такий Навроцький.
І саме питання вже маніпулятивна, тому що має у собі вже маніпулятивний посил- начебто " Зеленьський і Навроцький знаходяться у стані сильної конфронтації"
Що не відповідає дійсності.
Мало того, Гугл видае десятки російських ремурсів, які шарять цю інформацію.

Це наводить на думку, що роісяни і є тими, хто заплатив менеджерам WIRTUALNA POLSKA, щоб ті замовили це безглузде опитування.
27.10.2025 18:24 Ответить
МАРАЗМ КРЕПЧАЄ.
27.10.2025 18:33 Ответить
 
 