56% поляков не видят шансов на улучшение отношений Навроцкого и Зеленского. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Польши не верят, что между польским президентом Каролем Навроцким и его украинским коллегой Владимиром Зеленским могут быть налажены хорошие отношения.

Об этом свидетельствует новый опрос United Surveys, проведенный по заказу портала Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ.

Сколько поляков верит в улучшение отношений

На вопрос "Считаете ли вы, что президент Кароль Навроцкий наладит хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским?" только 0,1% респондентов ответили "однозначно да", а 27,3% - "скорее да".

Таким образом, что всего лишь 27,4% опрошенных поляков надеются на успешное налаживание отношений между лидерами двух стран.

Большинство поляков другого мнения

Зато 47% опрошенных выбрали ответ "скорее нет", а еще 9,3% - "однозначно нет", то есть 56,3% поляков не видят шансов на улучшение.

Почти каждый шестой респондент (16,3%) не смог дать однозначного ответа.

Среди избирателей правительственной коалиции Польши лишь 22% считают, что отношения между Навроцким и Зеленским будут хорошими, тогда как 61% считают наоборот.

Чуть более оптимистично к этому вопросу относятся избиратели правой оппозиции: 36% скорее верят в хорошие отношения, а 50% скептически настроены.

