Новости Фото Вандализм флагов Украины
1 467 5

Флаг Украины сорвали с почетного консульства в польском Перемышле. ФОТО

Со здания консульства Украины в польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг.

Об этом в соцсети X сообщил посол Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле. Это, по меньшей мере, пятый акт публичного осквернения флага в том же месте в этом году", - отметил дипломат.

Флаг Украины сорвали с консульства в Польше

Также смотрите: Пророссийский кандидат в президенты Польши Браун сорвал флаг Украины с мэрии: полиция расследует. ВИДЕО

Посол также обратился к полиции и МИД Польши с просьбой принять соответствующие меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

"Законодательство Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за надругательство над национальным флагом", - добавил он.

Инциденты с флагами Украины в Польше

Известно, что в мае 2025 года пророссийский кандидат в президенты Польши Браун сорвал флаг Украины с мэрии.

В июне полиция Польши разыскивала неизвестного, который срывал украинские флаги с домов в Кракове.

Боднар Василий (175) Польша (8947) посольство (1100) флаг (959)
Московські агенти з фсб, «баширов-петров», в Польщі то дрони запускають, то прапор України зривають, як у себе на мордовії ???
27.10.2025 12:09 Ответить
Там і камера знімає, і флаг високо встановлений. Без драбіни його не зірвати
27.10.2025 12:10 Ответить
Якщо камера знімає, то чому невідомі? У масках, чи що?
27.10.2025 12:14 Ответить
А зловлять, то буде 17 річний українець дуже втомлений від війни, чи якийсь бульбашо-кацап за півлітру куплений...
27.10.2025 12:10 Ответить
В последнее время почти все украинские видео Ютуба с Польши забиты комментариями польских спердолянтов.
27.10.2025 12:13 Ответить
 
 