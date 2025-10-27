Флаг Украины сорвали с почетного консульства в польском Перемышле. ФОТО

Со здания консульства Украины в польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг.

Об этом в соцсети X сообщил посол Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле. Это, по меньшей мере, пятый акт публичного осквернения флага в том же месте в этом году", - отметил дипломат.

Посол также обратился к полиции и МИД Польши с просьбой принять соответствующие меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

"Законодательство Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за надругательство над национальным флагом", - добавил он.

Инциденты с флагами Украины в Польше

Известно, что в мае 2025 года пророссийский кандидат в президенты Польши Браун сорвал флаг Украины с мэрии.

В июне полиция Польши разыскивала неизвестного, который срывал украинские флаги с домов в Кракове.

