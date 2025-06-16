Неизвестный срывал украинские флаги с домов в польском Кракове
В Кракове полиция разыскивает неизвестного мужчину, который срывал украинские флаги с разных зданий города.
Об этом сообщил представитель полиции Кракова Петр Шпех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы знаем об этом деле и осуществляем шаги, имеющие целью установление лица, ответственного за эти действия, с последующими последствиями для него", - отметил он.
По словам спикера, полиция занялась этим делом после заявления в милицию представителя гимнастического общества "Сокол".
"Мы уведомили прокуратуру, собираем доказательную базу. На данный момент действия полиции ведутся в соответствии с 193-й статьей Уголовного кодекса Польши (нарушение домашнего покоя. - Ред.)", - сказал Шпех.
В то же время он не исключил, что в процессе сбора материалов квалификация правонарушения может измениться.
Контроль над действиями полиции осуществляет районная прокуратура Краков-Средместье Запад.
