Неизвестный срывал украинские флаги с домов в польском Кракове

В Кракове полиция разыскивает неизвестного мужчину, который срывал украинские флаги с разных зданий города.

Об этом сообщил представитель полиции Кракова Петр Шпех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем об этом деле и осуществляем шаги, имеющие целью установление лица, ответственного за эти действия, с последующими последствиями для него", - отметил он.

По словам спикера, полиция занялась этим делом после заявления в милицию представителя гимнастического общества "Сокол".

"Мы уведомили прокуратуру, собираем доказательную базу. На данный момент действия полиции ведутся в соответствии с 193-й статьей Уголовного кодекса Польши (нарушение домашнего покоя. - Ред.)", - сказал Шпех.

В то же время он не исключил, что в процессе сбора материалов квалификация правонарушения может измениться.

Контроль над действиями полиции осуществляет районная прокуратура Краков-Средместье Запад.

