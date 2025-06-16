УКР
Невідомий зривав українські прапори з будинків у польському Кракові

Чоловік зривав прапори України у Кракові

У Кракові поліція розшукує невідомого чоловіка, який зривав українські прапори з різних будівель міста.

Про це повідомив речник поліції Кракова Пьотр Шпєх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо про цю справу і здійснюємо кроки, що мають на меті встановлення особи, відповідальної за ці дії, з подальшими наслідками для неї", - зазначив він.

За словами речника, поліція зайнялася цією справою після заяви до правоохоронців представника гімнастичного товариства "Сокіл".

Також читайте: Українці зривають російські прапори, встановлені окупантами до 9 травня у Маріуполі

"Ми повідомили прокуратуру, збираємо доказову базу. На даний момент дії поліції ведуться відповідно до 193-ї статті Кримінального кодексу Польщі (порушення домашнього спокою.  - Ред.)", - сказав Шпєх.

Водночас він не виключив, що у процесі збору матеріалів кваліфікація правопорушення може змінитися.

Контроль над діями поліції здійснює районна прокуратура Краків- Середмістя Захід.

Дивіться: Український прапор майорить над російським селом Горналь на Курщині. ВIДЕО

На посольствах висять. А на інших будівлях нафіга їх вішать? Українські прапори висять по світу як знак підтримки українців у відбитті агрессії кацапів. А на пшеків ще ніхто не нападав. Ось коли нападуть, тоді можна вивішувати (а потім зривати).
16.06.2025 13:11 Відповісти
А ещё (судя по фотографиям на нашем сайте) в них (флагах) украинские беженцы ходят. Наверное чтобы больше подавали жалели
16.06.2025 14:13 Відповісти
Я не червонец, чтобы всем нравиться. - Иван Алексеевич Бунин

16.06.2025 14:15 Відповісти
 
 