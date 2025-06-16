Невідомий зривав українські прапори з будинків у польському Кракові

У Кракові поліція розшукує невідомого чоловіка, який зривав українські прапори з різних будівель міста.

Про це повідомив речник поліції Кракова Пьотр Шпєх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо про цю справу і здійснюємо кроки, що мають на меті встановлення особи, відповідальної за ці дії, з подальшими наслідками для неї", - зазначив він.

За словами речника, поліція зайнялася цією справою після заяви до правоохоронців представника гімнастичного товариства "Сокіл".

"Ми повідомили прокуратуру, збираємо доказову базу. На даний момент дії поліції ведуться відповідно до 193-ї статті Кримінального кодексу Польщі (порушення домашнього спокою. - Ред.)", - сказав Шпєх.

Водночас він не виключив, що у процесі збору матеріалів кваліфікація правопорушення може змінитися.

Контроль над діями поліції здійснює районна прокуратура Краків- Середмістя Захід.

