Українці зривають російські прапори, встановлені окупантами до 9 травня у Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі невідомі зривають прапори Росії, якими загарбники прикрасили місто напередодні 9 травня.
Про це повідомила міська рада українського Маріуполя в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти обвішують Маріуполь прапорами РФ до Дня перемоги. Маріупольці їх зривають. Зокрема, днями такий випадок зафіксовано у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
Окупаційні комунальні служби оперативно відновлюють прапори, проте інциденти демонструють ставлення місцевого населення до російської присутності.
У міськраді наголосили, що "телевізійна картинка" з масовою підтримкою Росії не відповідає реальності: саме під прапором РФ місто було атаковане, зруйноване й позбавлене десятків тисяч життів мирних жителів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І де ця рада знаходиться? Невже в самому Маріуполі?
Тобто, всього один випадок?