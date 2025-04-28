Українці зривають російські прапори, встановлені окупантами до 9 травня у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі невідомі зривають прапори Росії, якими загарбники прикрасили місто напередодні 9 травня.

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти обвішують Маріуполь прапорами РФ до Дня перемоги. Маріупольці їх зривають. Зокрема, днями такий випадок зафіксовано у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Окупаційні комунальні служби оперативно відновлюють прапори, проте інциденти демонструють ставлення місцевого населення до російської присутності.

У міськраді наголосили, що "телевізійна картинка" з масовою підтримкою Росії не відповідає реальності: саме під прапором РФ місто було атаковане, зруйноване й позбавлене десятків тисяч життів мирних жителів.

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