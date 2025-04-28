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Новини 9 травня у Росії
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Українці зривають російські прапори, встановлені окупантами до 9 травня у Маріуполі

рф

У тимчасово окупованому Маріуполі невідомі зривають прапори Росії, якими загарбники прикрасили місто напередодні 9 травня.

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти обвішують Маріуполь прапорами РФ до Дня перемоги. Маріупольці їх зривають. Зокрема, днями такий випадок зафіксовано у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Окупаційні комунальні служби оперативно відновлюють прапори, проте інциденти демонструють ставлення місцевого населення до російської присутності.

У міськраді наголосили, що "телевізійна картинка" з масовою підтримкою Росії не відповідає реальності: саме під прапором РФ місто було атаковане, зруйноване й позбавлене десятків тисяч життів мирних жителів.

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Автор: 

День Перемоги (439) Маріуполь (3231) росія (65254) прапор (482) Донецька область (8495) Маріупольський район (29)


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Невідомим-респект...
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28.04.2025 11:40 Відповісти
"Про це https://t.me/mariupolrada/27413 повідомила міська рада українського Маріуполя в телеграмі"

І де ця рада знаходиться? Невже в самому Маріуполі?
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28.04.2025 11:59 Відповісти
Рада явно не в Маріуполі, але )(уйлопрапори зривали маріупольці.
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28.04.2025 12:02 Відповісти
А що робить рада Маріуполя НЕ в Маріуполі? І хто і звідки її фінансує? І на якій підставі, якщо вона НЕ знаходиться на своєму робочому місці і НЕ виконує свою роботу?
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28.04.2025 12:10 Відповісти
"Маріупольці їх зривають. Зокрема, днями такий випадок зафіксовано у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні."

Тобто, всього один випадок?
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28.04.2025 12:00 Відповісти
"Окупаційні комунальні служби оперативно відновлюють прапори..... "
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28.04.2025 12:03 Відповісти
В статті згадується всього один випадок.
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28.04.2025 12:06 Відповісти
 
 